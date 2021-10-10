温婧

原标题：网络安全投资是数字经济无法回避的成本

博鳌经安论坛·专家访谈

10月18日至20日，博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛首届大会将在长沙举行，该论坛系博鳌亚洲论坛推出的第三个全球专题论坛。

网络空间的安全与治理是本次论坛关注的焦点之一。技术是双刃剑，互联网作为IT革命的主角，深刻地改变着人类的生活、生产和经济的面貌。但同时，网络安全威胁和风险日益突出，并日益向经济、文化、社会、生态、国防等领域传导渗透。关键信息基础设施面临风险隐患，网络安全防控能力薄弱，网络攻击频发，这是世界各国面临的共同难题。

国家计算机应急处理中心反病毒联盟专家、中国网络空间安全协会副理事长齐向东认为，网络安全会越来越复杂，我们要想享受未来数字时代给我们的红利，就必须加大在网络安全上的投资，这是在数字经济时代各个国家都无法回避的一种成本。

数字经济时代

必须加大在网络安全上的投资

北青报：网络安全技术正在发生哪些重大而深刻的变化？

齐向东：网络安全进入“深水区”了，病毒、网络攻击会越来越严重。

第一个特点，会以数据为核心。就是以攻击数据、盗取数据为核心，比如说勒索病毒会长期存在，它会出现不断的变种。因此网络安全技术，也要不断地创新。

第二个特点，网络安全技术要和业务系统融合。以前的网络安全，在我们头脑当中，属于外围围墙式的那种安全，比如防火墙，还有杀毒软件，其实都是想把病毒把网络攻击隔在我们的体系之外。但是，现在越来越多的网络攻击渗透的方式和正常的访问越来越难以区分。这个时候就要求安全技术，首先和业务要融合，要通过业务来判断网络的访问行为是攻击还是正常的访问，所以，安全的技术、安全的体系、安全的方法都进入一个深水区的状态。

第三个特点，网络安全的防御向纵深发展。光靠一层、两层修墙是不行了，因为漏洞的存在是一定会被突破的。

第四个特点，网络安全场景化的趋势非常明显，比如说车联网的场景、大数据的场景、数据交易的场景、物联网的场景，场景化、个性化的网络安全的技术和解决方案也会越来越突出。

总之，网络安全会越来越复杂。我们要想享受未来数字时代给我们的红利，就必须加大在网络安全上的投资，这是在数字经济时代我们没法回避的一种成本。

网络安全问题

不应该由消费者来解决

北青报：在技术互通、网络互联的大背景下，世界上各个国家都无法在其中独善其身。您认为网络空间的全球治理，需要什么样的国际合作？

齐向东：全球数字化的浪潮是不可阻挡的，每一个国家、每一个企业、每个组织、每个机构，包括每个人其实都链接在一个大的网络上，我们叫万物互联。在整个全球数字化的体系里头，应该不会有任何一个人，任何一个国家，任何一个企业，离开这个大背景能独善其身，这是做不到的。

要想确保数字时代的网络安全，筑牢这个安全底线，还得是各个国家、各个企业在自己的地盘上真正地负起网络安全的责任。

北青报：您如何看待大数据时代的隐私保护？现在包括数据安全法、信息保护法等这些法律都在落地，而且一些细则也在逐渐地完善，这其中政府、企业、用户，应当承担什么样的角色？

齐向东：网络安全的问题不应该由消费者来解决，而且消费者也没有能力去解决网络安全问题。所以，未来消费者遇到的安全问题不是简单杀毒的事，它应该是企业和政府还有机构的责任。

为什么国家出台的数据安全法、个人隐私保护法没有一条是约束老百姓的？它约束的都是企业、机构和政府。所以，对于一个数字化时代的企业来说，它多了一份成本，多了一份责任，这个责任在他身上是永远卸不掉的。你一旦说不负责任了，就不会再有人使用你的产品或者服务了。

保护隐私数据

是遏制网络诈骗的杀手锏

北青报：那您认为，一些网络犯罪，比如网络诈骗的源头是什么？

齐向东：目前网络诈骗在互联网犯罪中比较常见，因为它比较容易操作，而且回报率很高。网络诈骗为什么在网上能够成功？就是因为数据的泄露，老百姓看到骗子在网上把他自己的情况描述得一清二楚，感觉这就是真的，就上当受骗了。所以，保护老百姓的隐私数据是遏制网络诈骗的一个杀手锏。但是怎么保护老百姓的隐私数据不丢失呢？它最大的杀手锏就是别过度地收集隐私，因为绝大多数企业扛不住黑客的网络攻击。

但是很多企业因为在利益面前作出了很多错误的选择，比如说多收集点老百姓的隐私数据，所谓用大数据给老百姓“画个像”，用大数据的画像对这个用户进行精准广告营销，那它的收益就会提高。这些企业为了提高自己的收益，不仅在服务的过程中过多地收集了数据，而且服务结束之后，对这些数据不删除，留在下回使用。在这个保存的过程中就会出现保存不力，被黑客偷走的情况。这些数据不断地被买来买去，才会让网络诈骗的形势越来越严峻。

所以，治理网络诈骗要多方面入手，其中有一个就是要规制企业收集、存储、使用包括交易、共享、分享个人隐私数据，这个必须严格规制。我觉得这是个过程，一定会解决好的。文/本报记者 温婧

(责编：崔元苑、杨迪)