原标题：为企业纾困解难 问题清单变服务清单

为了深入开展优化营商环境落地“最后一公里”专项行动，切实解决企业急难愁盼的问题，大兴区发改委自2018年起对企业满意度进行跟踪监测，通过定期推送企业调查问题、企业座谈、政务服务大厅拦截走访等多种形式，全面掌握、深入分析企业经营发展各环节遇到的问题，为企业纾困解难。

“我们这种航空航天科技企业，面临最大的问题就是人才问题。高新技术人才招聘难、留住难……”今年7月份，大兴区发改委召开的企业座谈会上，25家黄村镇工业园区重点企业参加，围绕企业开办、纳税、政府采购、人才招聘等高频事项现场对话。当时，北京航天合众科技发展有限公司负责人反映了企业最大的困扰——专业人才招聘难。区发改委相关工作人员现场记录了该问题，会后将问题梳理反馈给大兴区人社局进行解决。“我们了解到企业希望招录高分子材料相关专业人员，就在‘大兴就业平台’ 协助单位发布、推广招聘信息，然后结合企业需求定向筛选相关专业的区内高校毕业生。”大兴区人社局相关负责人表示，经过持续的材料收集，为企业送去了一批人才简历。如今，企业的人才问题已经得到了有效解决。

这样的企业满意度跟踪监测制度，大兴区早在2018年就开始启动相关工作，有效解决了企业反映的合理诉求。近日，大兴区发改委又发布了《关于提升营商环境企业满意度的若干措施》。这份“升级版”的措施，以目标导向、问题导向、结果导向，再次明确了建立企业满意度跟踪监测机制、健全企业问题协调解决机制、完善营商环境政策宣传机制等各项工作机制，健全了制度安排。

“形成一批、监测一批、反馈一批”，大兴区发改委按照这个工作原则，汇总企业办理开办及注销、纳税、建筑许可、登记财产等业务数据，委托第三方机构开展企业满意度跟踪监测。随后结合世行评价、国家评价体系完善评价指标，通过问卷调查、座谈、政务服务大厅明察暗访等形式全面了解、深入分析各指标企业办事便利度、满意度等情况。“我们根据企业满意度跟踪监测情况，梳理出月度问题建议清单，反馈到各个相关单位，督促立行立改。”大兴区发改委相关负责人表示，针对企业反映问题比较集中的指标，他们会同相关责任单位召开企业座谈会，深入了解、及时回应企业诉求，从单个案例带动一类问题的解决，从而完善服务机制，实现本领域企业获得感大幅提升。今年来，已完成2000家企业抽样调查、120余家企业调研座谈。

值得一提的是，在大兴区的各级政务服务中心还设置了“办不成事”反映窗口，专门收集企业办事痛点难点，然后多部门对企业进行“会诊”，实现企业问题不出“部门”。目前，企业满意度跟踪监测反馈问题整改、走流程、政策宣传情况已纳入年度区政府营商环境绩效考核体系，并对企业开展常态化满意度调查，推动相关单位深入了解、及时回应企业诉求，形成主动自觉的服务意识和优质高效的服务举措，实现驻区企业获得感大幅提升。

文/本报记者 蒲长廷 供图/大兴区发改委

(责编：崔元苑、杨迪)