原标题：朝阳7486家企业落户通州

记者昨日从北京市朝阳区发改委了解到，近三年，从朝阳迁入通州企业税收总体规模超过8亿元，今年1-8月朝阳引导区内2543家企业落户通州，其中税收超百万元的企业有7家。

据介绍，从2018年开始，朝阳区与副中心全面加强协作，结合副中心产业发展定位，落实两区协同发展工作机制，紧盯区内拟寻找增量空间的存量项目，以及拟迁出本市的重点企业，围绕通州区重点发展的信息软件、商务服务以及文化产业，建立跨区全流程迁移服务体系，实现企业无感迁移。“在朝阳区的引导下，从朝阳迁至副中心的企业，总体呈现三个特点：经济贡献大、百万以上企业数量逐年增加、与副中心产业发展方向匹配度较高。”朝阳区发改委相关负责人表示。

从企业经济贡献看，迁入通州企业税收总体规模超过8亿元。2018年以来，朝阳区共支持、引导7486家企业从朝阳迁至通州，税收总体规模约8.4亿元。近三年，税收超百万元的企业迁出数量逐年增加，三年迁出企业数量分别为12家、16家、22家。2020年共三家税收超1000万元的企业迁至通州，涉及税收3.9亿元。今年1-8月，税收超百万元的企业有7家，2020年形成税收1970.7万元，占总量的34.5%。

北青报记者了解到，北京城市副中心有七大产业集群定位，包括总部经济、财富管理、文化旅游、文化科技、尖端芯片、IT信息软件、智能制造。从朝阳迁出的企业也呈现出高度行业匹配的特点。今年已经完成税务关系迁移的1843家企业中，科学研究和技术服务业企业占507家，租赁和商务服务企业占312家，文化、体育和娱乐业企业262家，批发和零售业企业255家，以上四大重点行业企业共计1336家，占比72.5%。

此外，朝阳区成立了对口协作工作领导小组，统筹推进各项结对工作，制定并印发了《朝阳区与通州区产业协同发展结对工作方案》，提出项目对接引进、企业服务联动、园区（楼宇）招商运营等七方面工作任务，形成工作合力，共同推动副中心和首都经济高质量发展。（记者 李泽伟）

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