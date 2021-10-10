原标题：三年内实现建制村快递直接收投

10月9日是第52届世界邮政日，国家邮政局局长马军胜在世界邮政日的致辞中表示，将因地制宜推进快递“进村”，加快推进农村寄递物流体系建设，建立差异化、渐进式进村标准，三年内实现建制村直接收投，对接特色农产品优势区和产业强镇建设，打造更多快递服务现代农业项目，助力乡村振兴。

马军胜说，2020年，我国邮政业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）达到11037.8亿元，同比增长14.5%，行业首次迈过万亿级产业门槛，业务收入与GDP比值首次超过1%。快递业务量达到833.6亿件，年支撑网上零售额超过10万亿元，新增社会就业20万人以上。

“看到发展成绩的同时，更要清醒认识到，我国邮政业大而不强、快而不优的基本业情没有改变，不平衡不充分的问题和矛盾仍较突出，还不能满足人民日益增长的更好用邮需要。”马军胜表示，快递收投“最后一公里”基础薄弱、国际寄递物流体系建设滞后、全面绿色转型任重道远、安全监管任务日益繁重，这些都需要引起高度重视并千方百计一一破解。

下一步，国家邮政局将统筹网络业务布局，释放市场需求广阔潜力。建强“主枢纽”，深度对接国家综合立体交通运输网络和物流枢纽等规划，统筹布局一批区域性国际枢纽和全国性枢纽，着力打造一批“枢纽+关联产业”快递经济区。打通“大动脉”，加快推广多式联运，升级公路运输能力、探索试用无人驾驶，提升航空快递规模、破解高铁快递瓶颈。

马军胜表示，国家邮政局将分类分步推进快递“进厂”，聚焦医药、汽配、服装和快消品等领域，以及长三角、珠三角等区域，培育一批典型示范项目，打造一批应用场景先行区，提供供应链综合解决方案，着力打造制造业移动仓；推进快递“出海”，整合优化境内外、上下游资源，增强国际寄递网络连通性和稳定性，加快形成区域性国际寄递网络，补齐海外中转、洲际干线、标准衔接等短板，不断丰富洲际国际寄递物流专线。据新华社

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中国邮政今年前8个月收入增幅9.37%

昨天，中国邮政集团有限公司董事长刘爱力在世界邮政日的致辞中介绍，今年前8个月，中国邮政收入增幅9.37%、利润增幅21.94%，创近5年同期新高。

刘爱力介绍，一年来，中国邮政全面落实国企改革三年行动方案，建立健全公司治理和市场化经营机制，开展任期制和契约化管理试点。全面提升普遍服务质量、狠抓快递物流业务时限提升，社会用邮体验持续改善。加快县乡村三级物流体系建设，补足农村地区流通短板，助力乡村振兴战略实施。

刘爱力表示，下一步，中国邮政将稳步推进普遍服务与竞争性业务分类核算、分业经营，持续深化快递物流业务改革。推动普遍服务均等化和公共服务均等化，全力打造“普遍服务+农村电商+快递物流+金融”综合便民服务平台。据新华社

(责编：崔元苑、杨迪)