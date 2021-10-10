原标题：绿色低碳，青年在行动

10月8日，“气候变化青年在行动”中美青年对话活动在清华大学举行。本次活动以“聚焦碳中和，青年在行动”为主题，由清华大学和麻省理工学院共同主办，清华大学研究生会和麻省理工学院中国发展计划学生社团共同承办，来自中、美等7个国家36所高校的71名代表以“线上+线下”的方式参与了活动。

清华大学校长邱勇在活动开幕式上指出，气候变化是全人类共同关注的话题，在应对这一全球挑战方面，一流大学要有一流担当。他鼓励青年积极贡献个人智慧、能量和创造力，共同拥抱更绿色、更美好的未来。

麻省理工学院校长拉斐尔·莱夫表示，面对气候变化的这项挑战，美国和中国应发挥带头作用，发挥各自优势，保持密切沟通合作。青年是未来应对气候变化的领导者，本次中美青年对话是建立信任的有力方式。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷认为，气候变化不是任何一个国家可以单独解决的问题。像疫情一样，这场危机超越了国界，所以国际合作是至关重要的。只有各国携手合作、分享经验技术，世界才能向更绿色的道路转型。

“青年是社会中最有创造力、最具有活力的群体，实现碳中和目标需要青年人不懈努力。”清华大学气候变化与可持续发展研究院常务副院长李政说，世界各国青年应该树立和践行绿色发展理念，发挥创新创造才能，为推动应对气候变化问题贡献青春力量。

麻省理工学院地球、大气和行星科学系教授苏珊·所罗门称，在技术发展、政策形势向好的当下，青年人要以创新为矢志不渝的追求，切实解决实际问题。

活动期间，《碳中和目标下应对气候变化与保护生物多样性青年联合倡议书》发布。中国学生张可人和美国学生艾娃·薇茨从“成为更好的行动者”“成为更好的分享者”“成为更好的研究者”“成为更好的倡导者”四个方面发出倡导，呼吁积极推动国际合作、动员各方力量，努力实现全球绿色、低碳、可持续发展目标，为构筑尊崇自然、绿色发展的生态文明体系而协力奋进。

在青年对话环节，7位青年代表先后就世界气候变化治理等问题进行了讨论。其中，清华大学水利系学生徐元介绍了湿地恢复与气候变化的密切关系，并表示青年学者应该用科学严谨的研究成果为气候变化提供最优方案。麻省理工学院学生安德里亚·切古特呼吁各国青年联合起来，创造可持续的未来。（记者 刘坤）

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