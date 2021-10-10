原标题：广交会为全球经济注入信心和活力

广交世界，互利天下。10月9日，距离正式开幕还有6天，第130届广交会吉祥物揭晓。广交会创办65年历史上首次推出自己的吉祥物——一对富有亲和力的蜜蜂，分别取名为“好宝Bee”和“好妮Honey”，在奔跑跳跃中伸开双臂，以欢乐的笑容热情欢迎全世界的朋友。

好宝中的“宝”是Bee的谐音，意喻宝贵，象征广交会是中国外贸发展史上熠熠生辉的瑰宝，为我国对外开放和经济社会发展作出了重要贡献；好妮，是Honey的谐音，意喻友好，象征广交会是友谊的纽带、贸易的桥梁，是中国的一张金色名片，为促进中外人民友好往来发挥着重要作用。

“在全球疫情形势仍然复杂严峻，世界经济复苏基础仍不牢固的背景下，举办第130届广交会具有标志性和里程碑意义。”商务部副部长任鸿斌指出，广交会是中国重要的贸易促进平台，被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。第130届广交会将首次线上线下融合举办。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家表示，两个吉祥物姓名首字都是“好”，寓意卖家好、买家好，中国好、世界好，好上加好。体现中国坚持和平、发展、合作、共赢理念，不断提高对外开放水平，让中国制造、中国创造、中国品牌、中国技术惠及全球，为世界各国人民创造美好生活，为全球经济稳定发展源源不断地注入信心和活力。

据介绍，第130届广交会将充分利用国内国际两个市场、两种资源，按16大类商品设置51个展区，线下展览面积约40万平方米，仍然是疫情下全球规模最大的线下展会。线上约6万个展位，2.6万家中国企业和全球采购商在线交流洽谈。首次在线下设立乡村振兴展区，为全面推进乡村振兴提供新的驱动力；设品牌展位11700个，优质企业占比显著提升；还将首次举办国家级珠江国际贸易论坛和3场分论坛，围绕国际贸易发展趋势等热点问题，邀请政商学界共同研讨，共商国际贸易发展大计。

为提升采购商与会体验，增强获得感，本届广交会全面提升服务水平，着力打造全新的广交会云推介平台——“贸易之桥”，9月22日以来，第130届广交会云推介巴黎专场、墨西哥专场、意大利专场、俄罗斯专场以及希腊专场等活动成功举办。同时，引入海外仓和航运物流企业，打造更加完善的贸易服务链；全面加强知识产权保护，线上线下提供知识产权和贸易纠纷解决服务，为贸易成交创造公平的交易环境。

“广交会首次线上线下融合举办是创新之举，将为全球经贸合作注入新动力，具有里程碑的意义。”法国巴黎大区工商会副主席阿兰·安戈铎表示，新冠肺炎疫情严重影响了国际供应链，采购商都在寻求贸易伙伴和供应商。广交会提供了丰富的商机，有效解决供采对接难题。

广交会副秘书长兼新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵指出，第130届广交会首次以促进国内国际双循环为主题，在模式、内容、服务上不断创新，为包括跨境电商企业在内的广大中外企业创造更多的新商机、新价值，邀请广大跨境电商企业充分利用广交会结识伙伴，扩大合作，开拓市场，共享商机，不断推进完善外贸产业链和供应链体系。（记者 张翼）

(责编：崔元苑、杨迪)