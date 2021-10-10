王立彬

原标题：新华热评：依靠法治，护佑万物

《中国的生物多样性保护》白皮书用很大篇幅介绍我国生物多样性保护的法律保障。强化生物多样性保护与可持续利用，须臾离不开坚实的法律保障。

近十年来，我国颁布和修订的生物多样性相关法律法规有20多部，覆盖野生动植物和重要生态系统保护、生物安全、生物遗传资源获取与惠益分享等领域。要统筹森林法、草原法、渔业法、野生动物保护法、环境保护法、海洋环境保护法、种子法、长江保护法和生物安全法等贯彻实施，为万物生灵织就山水林田湖草沙冰全覆盖的生物多样性保护“法网”。

有了法，还要及时普法。要发挥人民群众喜爱自然、支持生态环境立法的热情，让人民群众了解法律法规出台的背景、价值，自觉学习、遵守、运用相关法律。要像云南西双版纳等地那样，落实“谁执法谁普法”责任制，坚持不懈提高公益诉讼认知度参与度，让“生态保护、公益诉讼人人知晓”“生态保护、公益诉讼人人参与”，打通法治与人民群众联系的“最后一公里”，使生物多样性保护走进千家万户。

法律的生命在于实施。要依法打击野生动植物非法贸易，加大涉及生物多样性违法犯罪打击整治力度，坚决制止和惩处破坏生态系统、物种和生物资源的行为。大多数情况下，就地保护是保护生物多样性的根本途径，在生态系统、物种和遗传多样性保护方面也最为有效。

继云南省制定我国第一部生物多样性保护地方性法规以来，各地探索跟进，有不少成功经验。要结合实际情况，突出本地特点，开展跨部门、跨区域联合执法，严厉打击有关走私活动，对涉及野生动植物交易违法活动零容忍，严肃查处影响野生动植物栖息地的开山挖湖、砍林毁草行为，对相关违法犯罪行为形成高压震慑态势，依靠法治，护佑万物。

(责编：崔元苑、杨迪)