国家统计局：组织开展2021年人口变动情况抽样调查
2021年10月10日08:24 | 来源：新华网
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原标题：国家统计局：组织开展2021年人口变动情况抽样调查
记者9日从国家统计局获悉，为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，国家统计局决定在全国范围内组织开展2021年人口变动情况抽样调查。
图片来源：国家统计局
据了解，调查范围为被抽中的我国大陆地区的城镇和乡村地域；调查登记对象为本社区（村）被抽中住房内具有中华人民共和国国籍的人，调查以户为单位进行，既调查家庭户，也调查集体户。调查标准时点是2021年11月1日零时。
调查内容包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、迁移流动、工作、婚姻生育、死亡、住房情况等。
(责编：崔元苑、杨迪)
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