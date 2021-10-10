原标题：国家统计局：组织开展2021年人口变动情况抽样调查

记者9日从国家统计局获悉，为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，国家统计局决定在全国范围内组织开展2021年人口变动情况抽样调查。

图片来源：国家统计局

据了解，调查范围为被抽中的我国大陆地区的城镇和乡村地域；调查登记对象为本社区（村）被抽中住房内具有中华人民共和国国籍的人，调查以户为单位进行，既调查家庭户，也调查集体户。调查标准时点是2021年11月1日零时。

调查内容包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、迁移流动、工作、婚姻生育、死亡、住房情况等。

(责编：崔元苑、杨迪)