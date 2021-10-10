陈果静

原标题：支付严监管成常态：近5年累计罚没支付机构11.3亿元

在日前召开的第十届中国支付清算论坛上，中国人民银行副行长范一飞表示，2016年以来，中国人民银行累计处罚银行、支付机构1436家次，罚没11.3亿元；引导22家支付机构主动退出市场，对17家支付机构不予续展，撤销2家严重违规支付机构业务许可，行业优胜劣汰的市场退出机制初步形成。

自2010年建立支付业务许可制度以来，我国支付市场持续快速发展，支付机构的数量和规模都在快速上升。如今，我国非银行支付市场规模已位居全球第一。但在行业快速发展的同时，乱象也逐渐暴露。部分支付机构违规“直连”“互联”，还有部分机构“无证驾驶”，未经许可非法从事支付业务。此外，违规经营、挪用客户备付金等风险事件也时有发生，更有部分机构为灰色交易提供支付手段，甚至沦为洗钱等违法犯罪活动的通道。

最新数据显示，2020年至今，人民银行累计协助侦办涉赌案件5700余件、冻结资金194亿元，主要支付渠道涉赌可疑交易较2020年初下降超五成，月均涉诈单位银行账户同比下降91%，对非法买卖账户的5.2万个单位和个人实施金融惩戒。

与此同时，针对平台企业的支付监管成效渐显。据介绍，针对当前平台企业从事支付等金融业务存在的突出问题，央行约谈各平台企业，要求其有序落实整改要求。目前，一些监管措施已逐步形成制度规范，部分反垄断监管要求已纳入《非银行支付机构条例》草案，进入实质性立法阶段。

“支付领域反垄断有待深入。”业内专家表示，部分支付机构使用低价倾销、交叉补贴等不公平竞争方式抢占市场份额，垄断用户、流量和数据，限制其他机构竞争。部分平台企业追求规模效应，持有多个金融业务牌照并开展综合性金融服务，极易造成风险交叉传染。长此以往，不仅不利于自身创新，还会扰乱市场秩序、压制产业长远发展，进而削弱我国电子支付行业整体领先优势。

在此背景下，支付领域互联互通的步伐加快。拼多多与美团等已接入更多支付渠道，包括微信支付、支付宝、银联云闪付、苹果支付(Apple pay)等。截至目前，微信小程序、淘宝已经可以支持银联云闪付，微信支付收款码与银联云闪付App已可互认互扫。

接下来，支付严监管将成常态。范一飞表示，新形势下仍须始终坚持支付行业严监管。支付涉及千家万户，保护老百姓切身利益，就必须加强监管。要坚持常态化严监管，坚决防止支付机构因内外部原因铤而走险，为违法违规行为提供支付通道或挪用客户备付金，必须以更大决心、更强力度和更实举措，切实防范和化解各类风险挑战。（记者 陈果静）

(责编：崔元苑、杨迪)