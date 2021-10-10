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杭州调整应届高学历毕业生补贴 博士研究生提至10万元

2021年10月10日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：杭州调整应届高学历毕业生补贴 博士研究生提至10万元

杭州调整应届高学历毕业生补贴博士研究生提至10万元

　　浙江杭州。　黄龄亿　摄

　　9日杭州官方发布消息，该市调整应届高学历毕业生生活补贴政策，其中毕业时间为2021年10月15日(含)之后的博士研究生，生活补贴标准由5万元调整为10万元。

　　生活补贴发放方式方面，自2021年10月15日(含)起，凡申请应届高学历毕业生生活补贴的将分两次发放，每次发放补贴总额的50%。符合申领基本要求，且在杭连续参保(不含补缴)6个月发放第一笔补贴、连续参保(不含补缴)12个月发放第二笔补贴。具体申请指南另行公布。

　　此外，杭州市大学毕业生落户政策也有所调整。据杭州市公安局消息，自2021年10月15日(含)起，落户政策调整为具有全日制普通高校本科以上学历者(本科45周岁以下，不含45周岁；硕士50周岁以下，不含50周岁)，在杭州市区落实工作单位并由用人单位正常缴纳社保的可以落户杭州市区；全日制普通高校博士研究生(55周岁以下，不含55周岁)学历者，可享受“先落户、后就业”政策。具体申请指南另行公布。(黄龄亿 郭其钰)

(责编：崔元苑、杨迪)

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