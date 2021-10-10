人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

20家新电商平台企业发布《中国新电商行业健康发展倡议书》

2021年10月10日08:46 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：20家新电商平台企业发布《中国新电商行业健康发展倡议书》

20家新电商平台企业发布《中国新电商行业健康发展倡议书》

　　20家新电商平台企业联合发布《中国新电商行业健康发展倡议书》。　主办方供图

　　以“新经济 新业态 新发展”为主题的首届中国新电商大会9日在吉林长春举行。为广泛凝聚新电商行业发展共识，推动新电商行业健康发展，20家新电商平台企业联合发布《中国新电商行业健康发展倡议书》(以下简称《倡议书》)。

　　《倡议书》提出五点倡议：服务国家发展，助力共同富裕。要积极融入时代进程，服务国家发展战略，努力发挥新电商行业优势，在推动实现“双循环”发展格局、缩小城乡区域发展差距、助推乡村振兴、实现共同富裕上作出新贡献。

　　诚信守法经营，共建网络生态。要自觉践行社会主义核心价值观，落实企业主体责任，坚持文明用网、文明上网、文明兴网，坚守法律底线，做到诚信守法经营，努力营造天朗气清的网络生态。

　　提高服务品质，满足美好生活。要提高服务品质，创新服务模式，努力提供更多品质好、价值高、价格优的产品，引导消费者理性消费、健康消费、快乐消费，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

　　深化创新驱动，引领行业发展。要洞察技术发展趋势，积极参与5G、大数据、云计算、人工智能等信息技术产业，赋能产业升级，优化经营模式，不断提升行业创造力、创新力，引领行业绿色健康发展。

　　加强行业自律，接受社会监督。要认真遵守国家法律法规和行业发展规范要求，自觉抵制不良行为，建立健全违法和不良信息处置机制，防范信息安全风险，畅通投诉举报渠道，主动接受社会监督。

　　新电商平台企业代表们呼吁，要携起手来做网络正能量的传播者、遵纪守法的践行者、守正创新的探路者，大力营造清朗网络空间，共同推动新电商行业健康规范持续发展。

　　首届中国新电商大会由国家互联网信息办公室、吉林省人民政府指导，中国网络社会组织联合会、吉林省互联网信息办公室、吉林省商务厅、长春市人民政府主办。政府部门、社会组织、新电商企业人士以及专家学者等近500人参会，共谋数字经济及新电商行业发展之道。(记者 郭佳)

(责编：崔元苑、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
联合国生物多样性大会金银纪念币来了！10月11日发行
　　人民网北京10月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于10月11日发行2020年联合国生物多样性大会金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
油价将迎今年第13次上调 加满一箱油或多花13.5元
　　人民网北京10月9日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，新一轮成品油调价窗口将于今天（10月9日）24时开启。记者注意到，本轮是今年的第19次调价，也将迎来第13次油价上涨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部