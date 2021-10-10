人民网北京10月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行行长易纲参加了国际清算银行（BIS）监管大型科技公司国际会议。易纲在会上表示，在大型科技公司推动下，中国移动支付快速发展，目前普及率已达86%。

“近年来，人工智能（A）、大数据（B）、云计算（C）、分布式记账（D）、电子商务（E）等新兴技术逐渐与金融业务深度融合，加速了金融创新，并催生出移动支付、网络信贷、智能投顾等新业态。”易纲说。

易纲介绍，中国有近10亿互联网用户，为金融科技运用奠定了基础。2019年，87%的中国消费者使用金融科技，2020年末全球前20大平台公司中，中资企业已占据五席。

中国金融科技不断发展创新，降低了金融服务的成本。易纲表示，二维码支付方式的普遍应用使商户无需购买受理终端等设备，大幅提高了支付时效，降低了交易成本。中国移动支付和网络支付费率均不超过0.6%，用户在利用电子支付工具收款时，还可以享受定制金融产品。

与此同时，金融科技的不断发展也给中国监管当局带来了新挑战。一是无牌或超范围从事金融业务；二是支付业务存在违规行为；三是通过垄断地位开展不正当竞争；四是威胁个人隐私和信息安全；五是挑战传统银行业的经营模式和竞争力。

“为了应对上述挑战，中国持续弥补监管制度的‘短板’，陆续出台了推动平台经济规范健康持续发展的措施。”易纲说。

易纲介绍，在此过程中，人民银行始终秉承以下三条理念：一是始终坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济、互联网经济和数字经济健康发展。二是不断增强政策透明度和可预期性，保护产权和知识产权，保护隐私，促进公平竞争。三是坚持市场化、法治化、国际化方向，创造良好营商环境，扩大高水平对外开放，在数字领域强化科技创新国际合作。

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