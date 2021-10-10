人民网北京10月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2021年8月，全国二手车市场交易量149.82万辆，交易量环比增长2.69%，交易金额为971.10亿元。今年1-8月，二手车交易量为1139.15万辆，较去年同期增长40.38%。

中国汽车流通协会官微截图。

2021年8月，交易量排名前五的省份中，山东省较去年同期增长最为明显，同比增长31.15%，共交易二手车14.40万辆；其次是浙江省同比增长27.42%，共交易二手车15.44万辆；广东省下降较为明显，同比下降11.27%，共交易二手车20.23万辆；四川省同比下降5.85%，共交易二手车8.09万辆，江苏省同比下降0.14%，二手车交易量为7.91万辆。

中国汽车流通协会官微截图。

2021年1-8月，全国二手车市场基本型乘用车共交易688.91万辆，同比增长43.08%；客车87.69万辆，同比增长24.05%；载货车95.72万辆，同比增长27.35%；SUV123.54万辆，同比增长58.98%；MPV66.13万辆，同比增长38.23%；交叉型乘用车25.65万辆，同比增长28.45%。

2021年1-8月，二手车销量城市占比分布：一线城市占比11.18%，较去年下降1.32%；二线城市占比43.59%，较去年增长0.48%；三线城市占比18.24%，较去年增长0.53%；四线城市占比15.84%，较去年下降0.01%；五线城市占比11.15%，较去年增长0.33%。

据中国汽车流通协会调研显示，9月第一周全国二手车日均交易6.15万辆，环比增长2.22%。第二周日均交易量6.03万辆，环比下降1.89%。第三周市场逐渐走强，日均交易达到6.32万辆。

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