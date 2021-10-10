2021年国家网络安全宣传周网络安全博览会在西安举行
2021年10月10日11:35 | 来源：新华网
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10月8日，由中央网信办、陕西省人民政府指导，西安市人民政府主办，西安市委网信办、西安市大数据局、国家工业信息安全发展研究中心承办的2021年国家网络安全宣传周网络安全博览会（以下简称“博览会”）在西安国际会展中心举办。
本届博览会以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，重点展示党的十八大以来网络安全领域重大成就，展示网络安全前沿技术、新型产品，以及示范应用。
博览会由线下展和线上数字化展会两部分组成。线下展于10月8日起在西安国际会展中心举办，展览面积约1.6万平米，共70余家单位、企业参展。线上数字化展会于10月11日至未来一年，在国家网络安全宣传周官网上展示。
以互动性、体验性、知识性、趣味性为举办原则，博览会设置了“丝路网安 西安行动”城市展、“关键信息基础设施安全保护”展区、“网安助力创新驱动”展区、“网安护航智慧生活”展区、网络安全互动发布区等五大展区。
展览举办期间，每天还将在展览现场组织开展网络安全知识讲座、新技术新产品发布等活动。同时专门设置互动体验项目，寓教于乐，引导观众深度参与，现场学习更多网络安全知识。
据了解，本届博览会将充分利用线上活动形式灵活等优势，通过Web3D、VR、H5多媒体技术等对线下博览会进行真实场景还原，搭建线上数字化展会，在互联网平台广泛宣传活动并为网民提供更多参与活动的方式。线上数字化展览将提供在线实景漫游、文字语音讲解、智能导览、企业风采展示等诸多功能，满足网民的个性化参观需要，带来身临其境的观展体验。（汪艳）
(责编：袁勃、常雪梅)
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