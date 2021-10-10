原标题：首届中国新电商大会在吉林长春举行

10月9日，首届中国新电商大会在吉林长春举行。大会以“新经济 新业态 新发展”为主题，聚焦构建新发展格局，旨在培育壮大电子商务和直播经济等新业态、新模式，打造高质量发展新的经济增长点增长极，推动数字经济高质量发展。第十二届全国政协副主席、国家电子政务专家委员会主任王钦敏，吉林省委书记景俊海，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华出席开幕式并致辞。吉林省委副书记、省长韩俊主持开幕式。全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良主持主论坛。

王钦敏指出，当前正处在大有可为的战略机遇期，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧把握数字经济发展趋势，齐心协力、锐意进取，助力网络强国和数字中国建设。要用新发展理念指导创新发展；用新发展动能来推动数字经济发展；聚焦数字乡村建设，落实乡村振兴战略；进一步优化营商环境，继续支持和鼓励民营企业发展；进一步扩大对外开放，打造区域数字经济合作的新高地。

景俊海表示，在新一代技术支撑下，新电商成为加快构建新发展格局的创新风口，是新经济新发展的集中体现。当前，吉林正处在全面振兴全方位振兴的关键时期，需要抢抓新机遇、拥抱新电商、赢得新优势。希望广大互联网企业、电商平台、网红主播聚焦吉林现代新型汽车和零部件、农产品和食品深加工、冰雪和避暑休闲生态旅游等领域，开展广泛合作，创新服务模式，引领带动新消费新体验。吉林省将持续打造一流营商环境，构建完善政策体系，与大家在新电商“新蓝海”中一路同行。

盛荣华表示，当前信息化、数字化、网络化、智能化发展日新月异，以直播电商、社区电商、社交电商为代表的新电商业态持续涌现，网络消费的场景更加多元、体验更加丰富、服务更加便捷，为数字经济发展增添了新动能；同时，加强对新电商的规范引导，确保行业健康有序发展，也成为摆在我们面前的一项重要课题。要打造以创新驱动为引擎的新电商；打造以融合发展为方向的新电商；打造以服务人民为宗旨的新电商；打造以安全、健康为保障的新电商。

中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记刘烈宏及专家学者、相关企业负责人在主论坛发表主题演讲。会上发布了《新电商研究报告》《中国新电商行业健康发展倡议书》。大会期间11家数字经济企业与吉林省有关地方政府签订项目合作协议，进一步助推新电商产业在吉林落地。5场分论坛分别围绕“新电商诚信建设”“‘互联网+乡村振兴’创新发展”“跨境电商高质量发展”“新电商与传统产业数字化发展”“新电商助力冰雪经济发展”议题展开交流和探讨。

本届大会由国家互联网信息办公室、吉林省人民政府指导，中国网络社会组织联合会、吉林省互联网信息办公室、吉林省商务厅、长春市人民政府主办。来自政府部门、社会组织、互联网企业、研究机构和新闻媒体等近500位嘉宾参会。

(责编：崔元苑、吕骞)