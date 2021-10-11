第十届中国支付清算论坛举行

本报电 近日，第十届中国支付清算论坛在京举行。中国人民银行副行长范一飞在论坛上表示，“十三五”时期我国支付产业发展成效显著，支付产业支持实体经济发展更加有力，服务民生改善更加精准，支付市场开放稳步推进，支付严监管成为常态。本届论坛以主论坛和分论坛、学术研讨会相结合的方式召开，主论坛以“加快支付产业高质量发展 助力构建新发展格局”为主题。

（吴秋余）

中投公司发布《2020年度报告》

本报电 中国投资有限责任公司近日发布了《2020年度报告》。年报显示，按美元计算，中投公司2020年境外投资净收益率为14.07%；过去十年累计年化净收益率为6.82%。中投公司表示，下一步将坚持国际化、市场化、专业化原则，与时俱进创新战略规划实施路径，不断加强对外投资合作，加大力度创新对外投资方式，持续打造世界一流主权财富基金。

（葛孟超）

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《 人民日报 》（ 2021年10月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)