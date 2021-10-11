雷莺乔

北京初秋的清晨，太阳刚刚露脸，平安寿险的核保人肖芳就已经来到平安大厦2楼的体检中心，“今天有一位客户过来体检，我提前做好接待准备”。

核保人，是保险入口的把关人。“客户投保后，我们的核保人需要核实、评估客户的健康、财产等情况来决定是否可以承保或者以何种条件承保，我们的职责是有效控制承保质量，既帮助客户明确承保条件、保障其保险利益，也为保险公司规避风险、打好持续稳健经营的基础。”肖芳介绍，陪同客户体检就是详细了解投保客户的健康状况。

“您好，欢迎您来体检中心，请先随我到休息室稍事休息。”客户李女士一到达，肖芳和护士就热情地迎上去。随后，客户进入检查室开始检测。“客户在一间检查室中就可以一站式完成内外科、身高体重、血压、抽血、B超等一系列检查。”肖芳说。

一个个体检项目有条不紊地进行。测量血压时，显示血压达到了140/100毫米汞柱。李女士有些担心：“血压偏高，不会不让我投保了吧？”“您放心，我们不会轻易做出加费或者拒保决定。”肖芳轻声安慰，“您先安静休息10分钟，之后我们再为您测量两次血压。我们会根据3次血压以及其他检查结果进行综合评判。”

“当客户出现健康指标异常的情况，我们会全面评估，为客户做出最优核保结论”，肖芳解释，“像刚才这位客户，我们会根据3次血压测量结果取平均值，并且综合考虑客户身高、体重、血脂、血糖等其他检查结果。”

结束体检客户的接待，刚回到办公室坐下，肖芳的电话就响个不停。“我的客户要为孩子投保，最近孩子手烫伤了，需要你们看一下烫伤恢复情况，孩子平时和周末都要上课，抽不出空见面，怎么办？”电话那头，一位保险代理人语气焦急。“您别急，我们可以进行空中契约调查，我一会儿安排同事通过视频和您的客户沟通，远程看一下孩子烫伤部位和恢复情况。”肖芳一边轻声安慰，一边与代理人约定视频时间。

“2017年平安人寿推出了智能核保系统，这一系统既减少了客户奔波、简化投保流程，也通过多种智能核保模型大大提高了核保效率和准确性。”肖芳介绍。

核保过程越来越数字化智能化，不免让人产生疑问，今后核保人还有“用武之地”吗？“‘台前’的工作减少了，‘幕后’的功夫要求更高了，新技术新应用减少了很多以往跑腿的工作，但是也给核保人提出了新要求。”肖芳说，智能化时代的核保人要积极探索如何利用新技术提升核保工作效率，比如进一步优化核保流程改善客户体验，更好地衔接核保与后续的承保、理赔工作，通过核保数据为保险新产品的开发提供依据等。

“我们在日复一日的工作中积累了大量核保经验、培养出敏锐的判断力，智能化时代更需要我们发挥主观能动性，更高效地提供服务，更精准地识别风险。”肖芳对自己的职业前景充满信心。

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)