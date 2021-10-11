金凤

原标题：C/2021S4彗星上一年，地上逾千年

10月9日，记者从中国科学院紫金山天文台（以下简称紫金山天文台）获悉，国际小行星中心10月8日确认公布了该台发现的一颗新彗星，命名为C/2021S4（Tsuchinshan）。这颗彗星是紫金山天文台盱眙天文观测站在2021年9月29日发现的。至今为止，已有7颗紫金山天文台发现的彗星翱翔在宇宙星空中，其中有5颗以Tsuchinshan（紫金山的威妥玛拼音）命名。

紫金山天文台研究员赵海斌告诉科技日报记者，这颗彗星与太阳的最近距离为10亿多公里，“相较于近地天体望远镜此前发现的两颗彗星P/2007S1（Zhao）和C/2017（Tsuchinshan），这颗彗星的轨道更扁一些，所以轨道周期更长，绕太阳旋转一圈大约需要1000多年。”

论轨道周期，这颗彗星还算不上最长。赵海斌介绍说：“1977年11月3日紫金山天文台发现的一颗彗星C/1977 （Tsuchinshan），绕太阳旋转一圈大约需要近百万年。”

紫金山天文台盱眙天文观测站拥有104/120厘米口径的近地天体探测望远镜，这是我国目前口径最大的施密特望远镜，是行星科学实测研究的专用设备，致力于太阳星系天体的编目和特性观测，主要以近地小行星、主带小行星、半人马座小天体、彗星等新天体的发现和监测为主要科学目标，并承担可能对地球构成潜在威胁的近地天体的发现和监测任务，也是我国加入国际小行星预警网的主干望远镜。

(责编：赵超、陈键)