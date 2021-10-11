人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

央企现代企业治理模式打破“现代化＝西方化”范式

瞿剑
2021年10月11日08:00 | 来源：科技日报
小字号
原标题：央企现代企业治理模式打破“现代化＝西方化”范式

　　国务院国资委党委书记、主任郝鹏10日在京表示，中央企业坚持在与企业生产经营有效融合中充分发挥党建政治优势，确保党建责任与生产经营责任有机融入企业治理体系，持续释放治理效能。五年来通过深入推进中国特色现代企业制度建设，从理论和实践上探索形成了符合我国国情的现代企业治理模式，打破了“现代化＝西方化”范式束缚，极大坚定了做强做优做大国有企业的制度自信。他是在“习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话发表五周年学习座谈会”上作此番表述的。

　　郝鹏指出，没有脱离业务的党建，也没有脱离党建的业务，党建工作做实了就是生产力、做强了就是竞争力、做细了就是凝聚力。

　　他介绍，五年来，央企坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建设中国特色现代企业制度。央企集团“党建入章”全面完成，“双向进入、交叉任职”和党委（党组）书记、董事长“一肩挑”实现全覆盖，专职副书记应配尽配并进入董事会，100%的央企集团公司、94.1%的央企重要子企业制定了党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单。

　　郝鹏强调，央企厘清各治理主体权责边界，加强企业管理体系和管理能力建设，通过工作责任、工作重心、考核评价的融合，不断强化制度执行、提升制度效果，实现企业党的建设与改革发展同频共振，确保党建责任与生产经营责任有机融入企业治理体系。目前94家央企集团和96.9%的符合条件的央企子企业建立了董事会，近八成央企子企业实现外部董事占多数，成立央企专职外部董事党委，加强对外部董事的日常管理监督，全面推行外部董事召集人制度，体系化加强外部董事履职服务支撑，建立董事会报告重大情况、外部董事报告异常情况等制度。完善董事会向经理层授权的管理制度，保障经理层依法行权履职。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
COP15开幕在即 大会会场准备就绪迎宾客
　　人民网昆明10月10日电 （记者余璐、翁奇羽）“四季看花花不老，一江春月是昆明。”10月11日至15日，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将在“春城”昆明拉开帷幕。…
央行：国庆假期支付业务稳步增长 有力支撑我国消费扩容提质
　　人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）人民银行9日发布的2021年国庆假期支付业务数据显示，我国支付业务规模稳步增长，有力支撑我国消费扩容提质和假日经济活力激发，助力老百姓在购物、出行、文娱等方面的消费需求进一步释放。 数据显示，综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算，10月1日至7日，全国支付系统共处理各类非现金支付业务341.0亿笔、金额19.9万亿元，同比分别增长22.6%和24.1%，两年平均增长32.8%和38.4%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部