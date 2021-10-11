瞿剑

原标题：央企现代企业治理模式打破“现代化＝西方化”范式

国务院国资委党委书记、主任郝鹏10日在京表示，中央企业坚持在与企业生产经营有效融合中充分发挥党建政治优势，确保党建责任与生产经营责任有机融入企业治理体系，持续释放治理效能。五年来通过深入推进中国特色现代企业制度建设，从理论和实践上探索形成了符合我国国情的现代企业治理模式，打破了“现代化＝西方化”范式束缚，极大坚定了做强做优做大国有企业的制度自信。他是在“习近平总书记全国国有企业党的建设工作会议重要讲话发表五周年学习座谈会”上作此番表述的。

郝鹏指出，没有脱离业务的党建，也没有脱离党建的业务，党建工作做实了就是生产力、做强了就是竞争力、做细了就是凝聚力。

他介绍，五年来，央企坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，加快建设中国特色现代企业制度。央企集团“党建入章”全面完成，“双向进入、交叉任职”和党委（党组）书记、董事长“一肩挑”实现全覆盖，专职副书记应配尽配并进入董事会，100%的央企集团公司、94.1%的央企重要子企业制定了党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单。

郝鹏强调，央企厘清各治理主体权责边界，加强企业管理体系和管理能力建设，通过工作责任、工作重心、考核评价的融合，不断强化制度执行、提升制度效果，实现企业党的建设与改革发展同频共振，确保党建责任与生产经营责任有机融入企业治理体系。目前94家央企集团和96.9%的符合条件的央企子企业建立了董事会，近八成央企子企业实现外部董事占多数，成立央企专职外部董事党委，加强对外部董事的日常管理监督，全面推行外部董事召集人制度，体系化加强外部董事履职服务支撑，建立董事会报告重大情况、外部董事报告异常情况等制度。完善董事会向经理层授权的管理制度，保障经理层依法行权履职。

(责编：赵超、陈键)