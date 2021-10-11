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迫在眉睫！联合国警告：

2050年超50亿人面临全球性水危机

张佳欣
2021年10月11日08:01 | 来源：科技日报
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原标题：2050年超50亿人面临全球性水危机

　　据世界气象组织（WMO）官网近日发布的一份名为《2021年气候服务状况：水》的报告，气候变化将导致一场全球性的水危机，而国际机构和政府在准备方面做得不够。报告称，截至2018年，约有36亿人每年至少有一个月用水量不足，预计到2050年，这一数字将超过50亿。

　　报告指出，在过去的20年里，陆地储水量（陆地表面和地下所有水的总和，包括土壤水分、雪和冰）正以每年1厘米的速度下降，其中最大的损失发生在南极洲和格陵兰岛。

　　报告称，自2000年以来，与洪水相关的灾害与前20年相比增加了134%，其中亚洲的死亡人数和经济损失最大。与此同时，干旱增加了29%，大部分与干旱有关的死亡发生在非洲。

　　WMO秘书长佩特里·塔拉斯教授说：“气温升高导致全球和区域降水变化，导致降雨模式和农事季节变化，对粮食安全和人类健康与福祉产生重大影响。”

　　“在过去的一年里，与水有关的极端事件接二连三。在整个亚洲，极端降雨导致日本、中国、印度尼西亚、尼泊尔、巴基斯坦和印度发生大规模洪灾。”塔拉斯说，“数百万人流离失所，数百人丧生。洪水不仅仅在发展中国家造成了重大破坏，灾难性的洪灾在欧洲也导致数百人死亡和大范围破坏。”

　　分析发现，共有107个国家无法实现到2030年可持续管理其水资源的目标。到2020年，仍有36亿人缺乏安全管理的卫生服务，23亿人缺乏基本的卫生服务，超过20亿人生活在缺水的国家，无法获得安全的饮用水。

　　此外，75个国家的用水效率低于平均水平，为了实现2030年全球目标，目前的用水效率水平进展速度需要翻两番。

　　该报告呼吁改善水资源管理，整合水和气候政策，扩大投资，因为各国目前的措施分散且不充分。报告建议对水资源综合管理进行投资，特别是在小岛屿发展中国家和最不发达国家，最不发达国家政府还应对干旱和洪水预警系统进行投资。报告还鼓励各国收集对气候服务和预警系统至关重要的数据，以填补相关空白。

(责编：赵超、陈键)

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