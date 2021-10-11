刘艳

原标题：通信行业迎来“大阅兵” 5G创新应用成PT展会亮点

近日，2021年中国国际信息通信展（以下简称PT展）开幕，全面展示了新一代信息技术业务应用创新发展和助力社会数字化转型的前沿态势。

展会上，中国电信设立的“百年强国路展区”，再现了中国红色电信事业从只能收、不能发的“半部电台”蹒跚起步走向“云监工”时代的历程。

中国移动展示的水泥行业5G+智慧工厂，则真实呈现出我国基本完成5G建设0到1的目标，向1到N应用层面突破的阶段性成果。

每届PT展都如同一次行业“大阅兵”，见证着中国乃至全球信息通信行业的变迁和成就。

《通信世界》全媒体总编辑刘启诚说：“如果说去年PT展的5G应用，观众看到的是‘盆景’，今年就是一道亮丽的‘风景’。三大电信运营商及中国铁塔、中国广电、华为、中兴通讯、爱立信等企业在今年的行业‘大阅兵’中，展现了5G创新应用在中国各行业百花齐放的新局面。”

回望过去30年的成长，工业和信息化部副部长辛国斌说：“作为国民经济的基础性、战略性、先导性产业，信息通信行业在推动经济结构调整、促进经济社会发展中发挥了重要支撑作用。”

站在“十四五”规划开局之年，辛国斌指出，信息通信行业仍将在推动经济社会转型升级、重塑社会治理和服务模式、增进人民福祉等方面产生广泛影响，发挥深远作用。

辛国斌表示，为构建新型数字基础设施体系，我国将加快推进5G和千兆光网、双千兆网络建设，统筹新型数据中心布局，积极发展工业互联网和车联网，提升IPv6端到端贯通能力。

同时，为打造繁荣的网络安全产业和可信的网络生态环境支撑，我国将着力完善网络基础设施保护和网络数据安全体系，持续提升新型数字基础设施安全管理水平。

同时，工业和信息化部还将持续深化电信领域市场化改革，坚持电信领域对外开放，积极支持信息通信业“走出去”，加强疫情防控国际合作，利用信息通信技术携手共建有效的国际联防联控网络。

(责编：赵超、陈键)