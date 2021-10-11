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软件产业快速发展，折射出数字中国新变化

张辛欣
2021年10月11日08:04 | 来源：科技日报
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原标题：软件产业快速发展，折射出数字中国新变化

　　工信部最新数据显示，1月至8月，我国软件业完成软件业务收入59710亿元，同比增长20.8%，全行业实现利润总额同比增长9.3%。工业场景、技术服务、数字安全……这些软件产业发展的新动向，折射出数字中国哪些新变化？

　　快！技术服务的数字里有新业态的成长

　　软件业运行中，一个指标值得关注：1月至8月，信息技术服务实现收入同比增长23.9%。大数据服务、电子商务平台技术服务收入均实现了大幅跃升。

　　数字变化的背后是新业态的成长。以软件为基础，诸多领域的技术服务正快速发展。

　　为无人驾驶公交打造智慧充电桩，通过ID自动识别实现“即插即充、即拔即走”，依托智能技术，国网浙江桐乡市供电公司提升充电基础设施应用效率；与百度AI技术合作，“智慧丽江”城市大脑实现对机动车违规停放等12类事件自动识别、上报，智慧城市应用不断丰富；将IT系统部署在华为云，通过5G、云、AI的协同创新，海螺水泥提升工厂智能化、绿色化水平……智慧出行、智慧城市、智慧生产等领域，涌现出不少技术服务的新业态、新模式。

　　“基础设施即服务，技术即服务，经验即服务。”华为高级副总裁、华为云CEO张平安用此阐述服务的广阔前景。他说，华为云已聚合超过230万开发者、6000多技术伙伴，“深耕数字化，一切皆服务”。

　　深！工业软件的应用中有制造业数字化的延展

　　1月至8月，工业软件产品实现收入占软件产品收入比重9.4%，成为软件业运行的亮点之一。

　　工业软件应用的快速普及，与制造业数字化转型需求不断释放紧密相关。

　　工信部数据显示，“5G+工业互联网”在建项目超过1600个，截至今年6月底，智能制造装备国内市场满足率超过50%。在制造业智能化升级中，工业软件不断加深应用、丰富场景。

　　通过数字技术加强能源管理，软件业在推进制造业绿色升级中找到新空间。

　　与用友合作打造智慧工厂，通过负荷排程系统优化排产，福建石化工厂生产线对能源动力的消耗大幅降低。截至8月，已有400多家大中型企业加入用友BIP采购云，通过“供应商碳耗工具”择优选择供应商。

　　“智能制造本身就包含企业能源管理，在供应链、采购营销等体系通过软件服务优化流程、提高效率，将有助于制造企业减排。”用友网络董事长兼CEO王文京告诉记者，目前，用友正研究通过技术方法优化和减少应用系统对服务器的占用，从源头端减少能耗需求。

　　“华为通过投资创新节能技术，投资电力电子技术以及与数字技术融合创新等，支持企业通过数字化促进低碳发展。”华为轮值董事长徐直军说。

　　稳！信息安全产业加速扩容筑牢数字基础

　　安全是我们享受数字化便利的前提。随着新技术新业态快速发展，信息安全产业也加速扩容。

　　工信部数据显示，1月至8月，信息安全产品和服务共实现收入1035亿元，同比增长23.1%。天眼查数据显示，我国目前有近4.7万家从事网络安全相关业务的企业，超8成相关企业成立于5年内。

　　未来几年是数字化发展，特别是产业数字化发展的关键期，把发展和安全统筹好十分重要。

　　此前，由工信部起草的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

　　“将进一步加强基础性、通用性、前瞻性安全技术研究，加快关键核心技术攻关，推动重点行业加大网络安全投入，引导网络安全产品向服务化、高级化转变。”工信部有关负责人表示。

(责编：赵超、陈键)

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