程燕林 代 涛

原标题：完善科技成果评价机制，正确认识这四个着力点

科技成果评价是科技评价的根本所在。完善科技成果评价机制，具有牵一发而动全身的作用，是科技评价自身演化的大势所趋、国际科技评价发展的焦点所在，更是我国实现高水平科技自立自强的发展所需。前不久国务院办公厅印发的《关于完善科技成果评价机制的指导意见》明确提出从“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”4个方面发力，完善科技成果评价机制，促进高质量成果产出与应用。如何正确认识这4个着力点的内在涵义是完善科技成果评价机制的关键。

“评什么”：处理好形式与本质的关系

科技成果具有不同的展现形式，论文、专利、奖项等都是衡量成果水平和价值的重要方面。论文是交流科学发现和创新思想的载体，专利是为保护发明创造或技术创新成果而赋予的法律权利，奖项是对科研活动产出水平和贡献的认可。尽管论文、专利、奖项在一定程度上都能表征科技成果的水平，但单纯以“数数”或计算影响因子的方式来衡量科技成果的水平和价值则是因果倒置，导致以表面的形式掩盖了背后的本质。随着科技在经济社会发展中的作用日益突出，科技成果的价值日益多元化，主要体现在科学、技术、经济、社会和文化5个方面。科技成果的首要价值是增进人类认识世界、改造世界的知识和能力，在发现新现象、揭示新原理、发展新方法、孕育新技术的同时，要促进科学技术不断演进，提升科技成果的技术价值。科技成果的经济价值体现在提升产业竞争力、促进产业转型升级、创造新产业，以科技创新支撑经济高质量发展。科技成果的社会价值体现在为增加社会福祉、改善人民生命健康、优化生态环境、创造更美好的生活提供更大的贡献。文化价值是科技创新活动的重要价值，是指科技成果应用后对普及科学知识、培育科学家精神、营造创新氛围、孕育新思想、产生新变革等形成的贡献和影响。科技成果评价要回归其价值本身，处理好成果形式与本质之间的关系，要将科技成果的价值作为评价的核心，坚持“破四唯”和“立新标”并举，根据科技成果不同特点和评价目的，细化“五元价值”的评价标准和重点，有针对性地评价科技成果的价值。

“谁来评”：共同发挥政府与市场的作用

科技成果贯穿于科技创新活动全过程，评价处于不同创新环节、具有不同特点和应用需求的科技成果，涉及的主体也会有所不同。科技成果同时具有公共产品和商品的双重属性，科技成果的产生属于科研活动，科技成果的应用与转化则属于经济活动，因此，对科技成果价值的评价，需要共同发挥政府与市场的作用，调动各类主体的积极性与主动性，处理好有为政府与有效市场的关系，构建由政府、企业、金融投资机构、第三方社会组织等多元主体构成的评价体系。一方面要充分发挥市场配置科技资源的决定性作用，利用市场的供需、价格、竞争等调节机制，引导高质量成果的产出，并能够识别出真正有价值的成果；另一方面更好地发挥政府的引导作用，既要“有限”，更要“有为”，通过简政放权，赋予科研机构和科研人员充分的自主权，减少政府主导的评价，注重引导社会力量和市场力量的介入，支持建立行业标准，引导第三方评价和市场化评价的规范发展。

“怎么评”：考虑方法的局限性与成果的复杂性

随着科技活动的日益复杂化和逐步交叉化，科技成果的价值也越来越多元化和差异化，突显出评价方法的局限性。科技成果的评价方法，从早期以专家为主的同行评议，发展到后来以数据为主的定量评价以及定量定性相结合的综合评价，为科学、客观地开展科技成果评价提供了有力的工具。然而，这些方法在具体的评价过程中，不可避免地存在着各种各样的问题。如同行评议会带来人情关系、主观臆断等弊端，定量评价会带来重数量轻质量、打包拆分、甚至学术不端等问题。科技成果的复杂性、专业性、阶段性及其影响的时滞性和难以预测等特点，决定了科技成果评价仍然是世界性难题，需要在理论方法研究和实践摸索中不断完善。因此，一方面，要围绕科技成果的多元价值、多种形式，加强科技成果评价的理论和方法研究，特别是利用大数据、人工智能等技术手段，发展新的评价方法；另一方面，要根据不同阶段、不同类型科技活动产生的科技成果及成果的属性、形态、价值等，探索形成符合科学规律的多维度、多层次的分类评价机制。同时，要加强中长期评价、后评价和成果回溯评价，提升科技成果评价的准确性、可靠性和可用性，合理确定不同科研人员对成果的实质贡献。

“怎么用”：认识评价工具性与功能性的关系

科技成果评价是科技管理的一种手段，具有工具属性，科技成果评价如何发挥指挥棒作用，关键在于如何使用评价结果，以提升管理决策水平，促进科技创新的发展。正确使用评价结果，是有效发挥评价导向、激励和决策支撑等功能的前提，是决定科技成果评价改革成败的关键。正确使用评价结果，既不能盲目扩大使用范围、滥用、错用，又不能将评价结果束之高阁，搁置不用。要发挥好评价的导向作用，从需求侧入手引导高质量成果的形成，树立正确的价值观，形成良好的作风学风和科研生态；发挥好评价的激励作用，奖励真正有贡献的个人、团队和机构，激发科研人员和科研机构的积极性，引导科研人员主动开展高水平科技创新与成果转化活动；发挥好评价的决策支撑作用，将科技评价结果作为科技资源配置、科技成果转移转化等的重要依据，提升决策的科学性，保障科技创新活动的有效性。

落实《关于完善科技成果评价机制的指导意见》的要求，将完善科技成果评价机制的“蓝图”转化为“施工图”，还需要细化实化相关任务，压实各方主体责任，需要政府、科技界、产业界等各方共同努力，充分发挥好评价指挥棒作用，坚持以科技创新质量、绩效、贡献为核心的评价导向，带动科技评价乃至科技体制改革不断深入，促进高质量科技成果不断涌现，为高质量发展和高水平科技自立自强提供有力支撑。

（作者单位：中国科学院科技战略咨询研究院）

(责编：赵超、陈键)