敖 蓉

原标题：年营业收入超2万亿元 人力资源服务业如何更上层楼

今年以来，我国就业形势保持稳定。数据显示，今年前8个月，全国城镇新增就业达到938万人，完成全年目标任务的85.3%。就业能够长期保持稳定，既得益于中央促就业政策持续发挥效力，也有人力资源服务业的助力。

在为实体经济提供服务的同时，人力资源服务业自身也得到了长足进步。截至2020年底，全国共有各类人力资源服务机构4.58万家，年营业收入首次突破2万亿元，全年为2.9亿人次劳动者、4983万家次用人单位提供了人力资源服务支持。

行业快速成长

“以前，大家都觉得人力资源是个小行业，在企业内部也是成本单位，而非效益单位；现在逐渐受到重视，因为劳动力对企业的发展越来越重要，用好人力资源也能控制成本。”智联招聘CEO郭盛说，人力资源行业的核心价值是选拔人才，怎样把人才变成生产力，需要人力资源服务业提高效能。

近年来，为充分发挥市场在人力资源流动配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，我国相继颁布了一系列促进人力资源合理流动和优化配置为目标的政策。党的十九大报告提出，要着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。近年来，人力资源服务业快速成长，取得了显著的社会效益与经济效益。

记者从第一届人力资源服务业发展大会上获悉，人力资源服务体系不断创新完善，从传统的人事代理、职业介绍等业务，快速拓展到招聘、培训、猎头、外包、管理咨询等新领域。同时，人力资源服务业与互联网、大数据等新技术深度协作，拓宽了行业发展的路径，与交通出行、健康服务、保险金融、科技中介、法务财务等领域跨界融合，服务方式更加多元。

人力资源服务产业园势头强劲，成为行业发展的缩影。自2010年中国上海人力资源服务产业园正式挂牌运营以来，我国人力资源服务产业园在集聚产业、创新行业发展模式、培育新经济增长点等方面进行了有益探索。目前，已建成国家级人力资源服务产业园22家，入园企业超3500家，2020年营业收入2700亿元，构筑起人力资源服务业创新发展的新高地。

“得益于经济社会发展的需要，这几年行业发展速度非常快。”重庆人才大市场集团董事长赵云中介绍，2015年至今，重庆人才大市场已为3000余家单位提供了引才、任教、交流、考察等6万余人次的服务，全方位服务成渝地区“双城经济圈”。

“我们对人才需求感知比较灵敏，比如现在国家对技能人才重视程度逐步加深，我们大市场正在积极协助政府参与技能人才的实训工作，拓展了业务范围。”赵云中说。

全力促进就业

促进就业是人力资源服务业的根本，服务就业的规模和质量是衡量行业发展成效的首要标准。

如今，多层次、多元化的人力资源市场格局正在逐步形成，行业价值日益提升。“十三五”时期，全国人力资源服务行业累计举办招聘会119万场，培训劳动者7868万人次，推荐高端人才744万人次，服务用人单位1.9亿家次，为11.5亿人次提供就业、择业和流动服务。特别是新冠肺炎疫情发生以来，全行业发挥专业优势，集中开展网络招聘和线上服务，举办网络招聘会3.6万场，提供就业岗位4230万个，“点对点、一站式”保障农民工返岗复工，为稳就业保就业和经济社会发展作出了积极贡献。

扩大就业容量，帮扶重点群体就业，提升就业质量，保持就业水平总体稳定，是“十四五”开局之年行业面临的新机遇、新挑战。

北京科技大学天津学院信息工程学院院长许学东表示，毕业生在找工作之前，投递简历没有太多目标感，多数不了解企业情况。因此，职前辅导和培训有其必要性。目前，已有不少企业拓展了业务范围，将职业培训视为传统招聘业务之外的又一大重要板块。

拉勾网旗下的职业教育平台专门就开设了相关职业培训课程。拉勾教育事业部总经理张贵彬说：“针对求职者所欠缺的技能与素质，拉勾教育为高校毕业生提供了有针对性的职业能力培训科目和实习机会，以雇主和人才的双视角来解决就业难和招聘难，如今已形成从‘人才培养’到‘人才输送’的闭环服务。”

迎来新的机遇

尽管人力资源服务业保持高速增长、前景看好，不过整个行业在专业化、数字化、国际化水平方面还需进一步发展。

《中国人力资源服务供需调查报告》显示，目前人力资源服务业存在“五优五不足”。其中，45.1%的人力资源服务机构营收不足500万元，61.9%的机构人员不足50人，单体盈利能力不足。

短板即机遇。数字化新动能正在重塑人力资源服务业的服务方式，尤其是规模较大企业在新技术运用方面可圈可点。登录网络招聘平台可以发现，直播招聘、视频面试、AI面试被广泛应用。今年3月份，智联招聘的一次“云直播”就为四川凉山州招聘到了支教老师。

“往年，凉山地区在招聘支教老师方面存在困难，今年仅这一次的直播招聘就有4500人实时观看，300人投递简历，并连麦进行视频面试。”郭盛告诉记者。

AI面试也开始应用到招聘中。记者在人力资源服务业发展大会上看到，一些企业在视频面试中，除了有面试官参与，人工智能也在后台同步分析求职者的面试情况，并给出测评建议。“在线技术的普及对招聘双方都提高了效率，面试官能接触到更多应试者。”广州红海人力资源有限公司经营管理和市场营销总经理范小薇说，人工智能技术的应用让企业对劳动者的评估更为完善，有利于增强匹配效果，降低劳动者入职后的离职率。

如今，人力资源服务业正通过政府搭台、企业支持、高校对接、数字化转型等方式，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以产业和技术发展的最新需求来促进就业。

(责编：赵超、陈键)