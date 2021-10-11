原标题：张伯礼倪光南等院士专家共话大数据科技传播

10月10日上午，“科技创新助力乡村振兴”2021年大数据科技传播与应用高峰论坛暨“科创中国”试点城市推进式在湖南衡阳举行，匡廷云、侯立安、张伯礼、谭建荣、黄维、倪光南、朱位秋等十余位院士和专家、企业家齐聚一堂，共话数字科技和产业发展，大力构建会地联合创新体系，推动科创要素在产业生态圈集聚。

大数据科技传播与应用高峰论坛自2018年创办以来，已连续成功举办三届。本届大会由衡阳市人民政府联合中国科技新闻学会及湖南省科学技术协会共同举办，论坛以建立“五大平台”展示打造“大数据应用与传播”示范基地，为传统企业实现“大数据”转型升级起到“示范”和“引领”作用，实现大数据互联网企业新业态，推动传统产业升级，鼓励自主创新、开放创新、联动创新为宗旨。活动主要包括论坛开幕式、2021年大数据科技传播奖颁奖典礼、衡阳“科创中国”试点城市推进式、主旨演讲、高端对话、100项科技成果进园区入企业、投资恳谈会及参观考察等环节。

作为论坛的重要环节，《中国企业科技创新指数之大数据产业白皮书》发布，白皮书详细介绍了产业创新力大数据与科技传播联合实验室、大数据产业入库企业认定方法、大数据产业入库企业评价体系、6+1企业科技创新评价指标等。

在“科创中国”试点城市推进式上，“科创中国”试点城市——长沙市和衡阳市被授牌，19个会地进行合作签约，“科创中国”联合体入驻衡阳市高新开发区“科创智谷”， “科创中国”青年百人会入驻衡阳市科创港。多位院士在主旨演讲环节中围绕疫情常态化视阈下空气中病原微生物消杀及风险防控、智能时代大数据机遇与挑战、构筑数据安全防护网等话题进行深入的探讨。

(责编：赵竹青、陈键)