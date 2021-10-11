谢海燕

原标题：综合施策避免拉闸限电

近一段时间，有不少省份出台了限电措施。有的地方没有区分先进产能和落后产能，对钢铁、化工、有色金属冶炼、建材等高耗能行业实行“一刀切”限电限产，甚至部分非“两高”行业也纳入了限产范围。还有地方因为供电缺口较大，为防止电网崩溃，在没有提前通知的情况下采取了紧急拉闸限电措施，给部分企业和居民生产生活带来影响。

多地大面积限电，有的是由电煤价格上涨、电力供需紧张引发，有的则有能耗双控（即能源消费强度和总量双控）倒逼因素。要避免拉闸限电，从短期来看，应多渠道保障煤炭供应，推动有序用能，确保电力供需平衡；从长期来看，则要纠正运动式“减碳”，多方面综合施策。

一是先立后破，稳步调整能源结构。坚持先立后破，妥善处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，有序推动能源结构调整，着力构建清洁、高效、低碳、安全的能源体系。煤炭在相当长一段时间仍将占据我国能源主体地位，要按照绿色低碳的发展方向，立足国情、控制总量、兜住底线，有序减量替代，推动煤炭行业转型升级。大力发展可再生能源，统筹处理好风光电和抽水蓄能电站等项目建设与生态保护红线的关系，充分利用沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地，大幅提高可再生能源占比。

二是多措并举，着力调整产业结构。须完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，调整优化产业结构，推动高质量发展。有序淘汰钢铁、石化、化工、有色、建材等传统高耗能行业中的落后产能，针对存量经济实施绿色化改造，推动传统产业转型升级，防止运动式“减碳”带来快速去产能，造成减碳与经济发展失衡，防范系统性风险。抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，加快战略性新兴产业、高技术产业和现代服务业发展，加强包括储能技术、碳捕集利用与封存技术在内的绿色低碳技术研发推广应用，培育绿色低碳新动能，推动疫情后经济“绿色复苏”。

三是分类施策，坚决遏制“两高”项目盲目发展。将坚决遏制“两高”项目盲目发展作为当前碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重。抓好排查、整改、审批三个环节，严把能耗关、排放关、安全关，常态化管控“两高”项目，建立清单管理制度，分类处置存量、在建、拟建“两高”项目。针对建成投产的存量项目，有序削减过剩产能；针对在建项目，符合能耗、环保、安全要求的项目可以继续建设，不符合要求的项目坚决拿下来；针对规划新建项目，全面评估建设的必要性可行性，实行产能和能耗减量等量替代，从严控制新增“两高”项目。

四是精准实施，落实能耗双控制度。国家发展改革委近日印发的《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，对能耗强度降低达到国家下达激励目标的省（自治区、直辖市），其能源消费总量在五年规划当期能耗双控考核中免予考核；对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。简言之，新的能耗双控制度更加突出能耗强度管控，对能耗总量实行弹性管理，有利于推动地方提高能源利用效率和大规模利用可再生能源。同时，国家将加强过程管理，动态跟踪地方能耗双控目标执行情况，有利于促进地方常态化抓节能工作。

五是保持政策连续，稳定市场预期。在碳达峰、碳中和大背景下，一部分企业关注的并不是当前能否建设“两高”项目，而是担心政策是否具有稳定性和连续性。过去，由于有的地方政策前后变化过快，一些项目建成投产后还未达到设计寿命，甚至刚建成投产就要拆除，给企业带来经济损失。因此，明确碳达峰、碳中和分阶段实施的战略重点，以及煤炭、煤电等行业产能有序退出的时间安排，对于稳定市场预期、保障行业持续健康发展十分重要。

（作者单位：中国宏观经济研究院）

(责编：赵超、陈键)