汪昌莲

原标题：加快破解新能源汽车充电难

随着新能源汽车的推广，马路上出现了越来越多的新能源汽车。不过，新能源汽车充电难问题一直没能很好解决，国庆假日期间，有的新能源汽车车主在高速公路服务区排队4小时充电的新闻就上了热搜。

充电桩等充电设施不足，成为阻碍人们选购电动汽车的“拦路虎”。比如，在有的城市购买电动车，电动车企业一般都提供安装充电桩的服务。但充电桩安装条件苛刻，首先需要有个人产权的固定停车位，仅这一条就把很多人挡在门外。而且，充电桩进小区，在一些地方也不容易。再者，使用公共充电设施，需要面临停车收费、燃油车占位、慢充桩耗时、充电时段冲突等难题。

不可否认，新能源汽车尤其是纯电动汽车的发展，催生了配套产业充电市场的火热。然而，车主充电难、企业盈利难等问题，却一直困扰着产业发展。由于前期投入大、使用率低、额外维护成本高、成本回收周期长，大多数企业往往建的充电桩越多，亏得越惨。不单纯依靠充电服务盈利，依托其他业务板块实现支撑，成为多数充电桩企业面临的尴尬。

只有解决充电难问题，才能为新能源汽车发展“续航”。首先，充电设施网络建设需获得更多方面的支持，通过有关补贴和政策优化，帮助建设充电桩的企业得到发展便利。其次，通过市场化运作，建立专业充电服务机构，负责安装、运营和保修，实行规模化、标准化、专业化的运营管理，提供精确定位、移动支付等服务，提升用户体验。再次，进一步提升相关技术，实现充电速度更快、电动汽车行驶里程更长。

(责编：赵超、陈键)