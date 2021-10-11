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服装定制会成主流吗

刘瑾
2021年10月11日08:19 | 来源：经济日报
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原标题：服装定制会成主流吗

　　消费需求变化倒逼服装生产企业转型，逐渐以消费者为导向，以市场需求为引领。服装定制展现出巨大的市场潜力。

　　乍听到服装定制，大多数人会和小众、高端联系在一起。不过，日前闭幕的2021年度中国服装行业“9.9定制周”活动让人们大开眼界。

　　首届服装行业定制周不仅实现了近5000万元的零售成交额，而且参与的零售企业订单量同比增长121%，供应链企业订单量同比增长39%。

　　服装定制早已有之，为何近来势头如此强劲？究其原因，主要是服装定制的特点满足了新发展阶段供给两端的要求，特别是符合现代人个性化的消费理念。

　　一方面，从消费升级来看，年轻群体作为消费主力，价格已经不再是影响他们消费行为的主要指标，他们更在意产品品质及设计内涵。消费者个性化需求是一块“大蛋糕”，一些海外品牌也推出了个性化定制服务。

　　另一方面，消费需求变化倒逼服装生产商和服务商改变传统模式，逐渐以消费者为导向，以市场需求为引领。目前，国内规模以上的服装定制企业大约有200多家，不少企业通过大规模工厂化定制，大大降低了库存和中间商的成本，产品性价比优势凸显，市场竞争力明显提升。

　　服装行业是基础性消费产业，个性化定制能够满足消费者对美好生活的向往和需要，未来有着巨大的开发潜力。根据有关报告预计，到2022年，我国服装定制市场规模将达2600亿元以上。同时，定制业务的增长也推动着服装产业生态的改变。

　　科技赋能是服装定制“涅槃新生”的关键。现在的服装定制有了数字赋能，便不再是过去意义上的“小众”。服装定制是产业基于数字技术制造范畴的改变，也是企业基于消费变革和商业模式的改变。依托科技赋能，企业能够更直面消费者，更贴近新的消费趋势和诉求，用更直接的方式为消费者提供更适配的产品和精细的服务。企业要聚焦消费变革，以消费者为中心，抓住技术进步，加快数字化转型，持续不断创新，不断提升创造力。

　　产业链协同是服装定制“展翅高飞”的基础。加工定制企业愈加重视产业链协同，与上下游产业链企业加强融合，让零售端和供应链端的合作上升到战略层面，促进服装定制产业链上下游协同创新，从而实现定制行业的整体提升。

　　新零售之后，新制造是关键。毫无疑问，不论是否能成为行业主流，服装定制正在悄然走俏，精准的定制服务或将成为消费品行业未来发展的一个主要方向。

(责编：赵超、陈键)

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