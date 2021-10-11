江帆

原标题：激活财富管理大市场

近日，中国银保监会在《关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》中，将保险资产管理机构的资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制，旨在通过明确登记环节、缩短登记时间以及压实机构主体责任等方式，进一步规范产品发行，提高发行效率。

表面看，这不过是让保险资管产品发行更为宽松，但实际上这是财富管理时代下的必然趋势。无论是监管层还是金融机构，都在努力构建本行业本机构在财富管理市场上更具竞争力的生存环境，而此次保险资管由注册制改为登记制仅是其中的一案而已。

当前，中国的财富管理大市场正在加速形成，为投资管理行业提供越来越多的发展空间。据社科院今年发布的《中国国家资产负债表2020》报告，从资产配置比例看，中国居民金融资产十年间（2009—2019年）复合增长率约为15.7%。而另一份来自麦肯锡的最新报告认为，中国财富管理行业正迈向全新发展阶段，预计未来中国个人金融资产仍将维持10％的增速，2025年这一数字有望达到332万亿元。

无论是客观市场，还是监管层的主观引导，一个加快提升社会财富管理服务水平和创新能力的时代已到来。对于所有的金融分支行业，无论银行、保险，还是基金券商与第三方投资机构，加快布局财富管理业务，在大资管时代挖掘到更多金矿，就成了不二选择。

今年上半年，上市券商收入同比增长超过20%，其盈利能力的持续改善与快速进军财富管理市场不无关系。在组织架构上，包括中金公司、东方财富、高盛高华等多家券商都新设或调整成立了专门的财富管理子公司。同时，与券商财富管理相关的券结产品迎来爆发期。从更长远看，虽然券商佣金率呈现下滑趋势，但随着财富管理业务的不断转型，代销金融产品规模在持续增长，财富管理正在成为券商业绩增长的新引擎。

作为传统财富管理主战场，银行理财在新的监管格局下，出现了与其他行业加快融合的财富管理模式，比如养老保险理财产品试点、基金理财产品组合等。Wind数据显示，今年以来，银行理财公司调研A股的热情骤升，不仅频率加快，而且调研的行业标的不断扩展。可以肯定，更具财富管理意味的权益类产品将成为银行理财的重要领域。

由于财富管理本身是一套以客户为中心设计出的全面财务规划，包括现金储蓄及管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。在中国当下的分业监管格局下，没有任何一个金融分行业可以独立全部完成。

在财富管理市场上，面对越来越激烈的同台竞技，各金融分支行业必须更注重发挥专业特长。比如在不断创新的前提下，保险产品应偏重长期保障，银行理财应注重稳健配置，基金投资组合强调的是市场敏感度，而券商资管则应更具专业投顾特色等。而那种一窝蜂追逐热点，淡化专业特色的同质化产品和服务方式永远不可取。因为只有特色才能满足多元需求，才能真正激活巨大的财富管理市场，使之最终成为金融行业拉动内需的有力推手。

(责编：赵超、陈键)