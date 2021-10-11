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好政策要发挥好效果

郭存举
2021年10月11日08:19 | 来源：经济日报
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原标题：好政策要发挥好效果

　　日前，多地出台加快发展保障房相关举措，引发关注。要让保障房有真保障，让好政策发挥好效果，还需要从配套设施、房屋质量、申请门槛等问题入手。

　　保障房面向中低收入住房困难群体，既然如此，就要下大力气解决配套设施滞后问题，提升保障房的生活便利性。楼房建设交付，住房保障建设并没有完成。此前，在一些城市，由于保障房项目位置偏远，生活不便，出行成本较高，让不少人对其“爱恨交加”，甚至出现保障房空置现象，既没有起到保障效果，又浪费了公共资源。鉴于此，医疗、教育、交通等基础配套设施的规划建设，要在项目启动之初就全面统筹考虑，不应出现“一建了之”或“先盖楼、再完善”的情况。

　　长期以来，由于保障房利润空间较小，个别房地产开发商从各个环节缩减成本，导致部分房屋质量不达标，有些人甚至认为保障房就是劣质房。保障房影响着政府的公信力，如果房屋质量没有保障，负面影响少不了。相关部门要严格把关，加强监管，让每个保障房项目都能经得起时间检验。

　　此外，还要进一步拓展保障房覆盖的范围。数据显示，现在大城市有70%的新市民和青年人是租房住，这些人往往工作年限短，收入相对较少，买不起房、租不起好房。这其中，保障房的作用至关重要，要想把好事办好，就需要在保障房申请的户籍要求、工作属性、工作年限、社保缴纳等多个方面降低门槛，让更多人有条件、有机会申请保障房项目。

　　实际上，相比建设规模和推进速度，保障房的公平分配更为重要。一方面要在制度设计和程序运行上做到公开公正透明，接受全社会监督，真正做到面向需要保障的人，加大对违规行为的查处力度，做到严管重罚；另一方面也要提高保障房政策到达率，让更多人了解保障房政策，让所有具备条件的人都有平等机会去申请。

　　要让更多真正有保障的保障房不断涌现，让买不起房子的居民尽快改善居住条件，还需要相关方面一起努力，让全体人民住有所居。

(责编：赵超、陈键)

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