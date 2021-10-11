王宝会

原标题：煤电企业信贷不能“一刀切”

为严防利用银行保险资金哄抬价格，扰乱煤电行业运转的正常秩序，近日中国银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》。《通知》提出，严禁挪用套取信贷资金或绕道理财、信托等方式，违规参与煤炭、钢铁、有色金属等大宗商品投机炒作、牟取暴利。

“挪用套取信贷资金炒作大宗商品，推高了大宗商品价格，进而使一部分领域原材料价格过快上涨，增加了部分煤电企业的成本压力，不利于其扩大再生产，也不利于实体经济稳步恢复。”招联金融首席研究员董希淼表示，对银行保险机构来说，相关资金被挪用至炒作大宗商品，增加了资金的管理难度和金融的风险压力，需要高度关注。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林认为，当前期货市场的确存在投机资本推高大宗商品的现象，部分资金借道银行保险机构流入大宗商品领域。对此，《通知》要求，严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市，影响大宗商品价格，避免脱实向虚、空转套利。

值得注意的是，做好煤电企业保供稳价工作，还需提防银行保险资金变动对商品市场正常秩序造成的影响。《通知》提出，严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷，防止运动式减碳和信贷“一刀切”。

如果银行金融机构抽贷、断贷，一方面不利于相关企业增加煤电供应，为群众生产生活做好保障；另一方面对银行自身的资产质量也会产生负面影响。盘和林表示，近期煤炭价格上涨，煤电企业对煤炭价格敏感度高，企业盈利能力出现下滑甚至亏损，企业生产积极性下滑。严禁金融机构对符合条件的煤电煤炭企业项目抽贷、断贷，就是为了维持正常供电秩序，保障工业、民生用电不受影响。

专家表示，金融监管部门在考核银行保险机构碳达峰、碳中和时，目标要合理、适度。同时，银行保险机构要提高站位，千方百计加大对保供稳价工作的支持力度，尽量满足煤炭、煤电、钢铁等企业合理适度的信贷需求。

盘和林表示，一方面，信贷给予要适度。给予生产企业更加宽松的信贷支持，可以对煤电企业提供定向的再融资和再贷款，更加精准地扶持生产企业。同时，信贷投放要考虑风险因素，优化资源配置，强化银行风控，在此基础上对生产企业合理融资适当倾斜。另一方面，在信贷发放后，要跟踪信贷使用情况，做到专款专用，切实将信贷资金用到生产上。

客观地说，煤电、煤炭、钢铁等行业企业部分存在着产能过剩以及生产经营长期亏损等情况。董希淼建议，下一步，银行保险机构要坚决退出过剩产能贷款，对于一些长期亏损的没有竞争力的“僵尸企业”，信贷资金要逐步退出，并将这部分无效资金用到更高效的领域。

(责编：赵超、陈键)