新华社记者于佳欣

原标题：当家政服务遇上乡村振兴——读懂家政兴农的深意与前景

家政服务业如何助力乡村振兴？当家政与“兴农”结合，如何激发行业发展潜力、更好满足消费者需求？日前，商务部等14部门联合印发了《家政兴农行动计划（2021-2025年）》，提出7项22条工作举措。透过这一“路线图”，我们一起读懂家政兴农的深意与前景。

2000万行业缺口可吸纳巨大农村劳动力

余国新，云南迪庆州维西县人，1994年出生的“大山男孩”，如今是上海的一名家政服务员。

曾是云南的建档立卡贫困户，余国新一家于2019年底实现脱贫。2018年11月，一个偶然机会让他来到上海，结缘家政。“我做家政服务员的收入是在老家工资的三倍，这一行业让我实现了‘一人就业、全家脱贫’的梦想。”余国新感慨道。

像余国新这样通过家政服务解决就业问题、走上脱贫致富路的例子不在少数。商务部服贸司相关负责人介绍，自2017年以来，商务部大力实施“百城万村”家政扶贫，会同相关部门出台就业、创业、培训、保险、金融、信用建设等支持政策。截至2020年底，累计吸纳85万贫困地区劳动力从事家政服务，取得积极成效。

商务部数据显示，我国家政服务从业人员已达3000万人，约有90%的人员来自农村地区。该行业目前存在2000万人左右的缺口，可以说，就业门槛低、就业容量大的家政服务业在吸纳农村劳动力方面有广阔空间。

2020年底，我国脱贫攻坚战取得全面胜利。接下来，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，商务部根据党中央决策部署，在前期家政扶贫工作基础上，提出家政兴农行动计划。

“这一计划务实并有重要意义。”商务部研究院服贸所副所长俞华说，一方面，农村劳动力接受家政服务培训、有一技之长后，会有相对稳定的工作和收入，还可以通过再培训拓展更多就业门路，能有力巩固脱贫成果、助力乡村振兴。

“另一方面，家政服务业是‘朝阳产业’和‘爱心工程’，家政兴农行动计划能有效弥补行业缺口，满足城市家庭育儿养老的现实需求，可以一举多得。”俞华说。

22条举措打通供需两端痛点堵点

在家政服务领域，从供给侧看，农村劳动力“出不来、留不住、干不好”是突出难点；从需求侧看，消费者找家政服务员“找不着、找不起、找不好”是痛点堵点。

文件提出7项22条工作举措，亮点之一即坚持问题导向、系统推进，打通家政服务供需两端的堵点痛点，系统推进行业高质量发展与就业帮扶。

如何确保“出得来”？文件提出，强化重点人群帮扶；加强供需双方对接，建设家政劳务输出基地；促进家政服务下沉，鼓励家政从业人员返乡创业等。

“确保农村劳动力‘出得来’是做好家政兴农工作的第一步。”商务部服贸司有关负责人说，不少偏僻乡村由于交通不便、生活闭塞，对外界生活不太了解，文件中明确了加强返贫动态监测，并要求当地做好信息发布和政策宣传讲解，这将帮助有意愿从事家政服务的劳动力顺利外出就业。

要确保“留得住”“干得好”，既要提升家政服务员的职业技能，又要维护好其合法权益。

在培训方面，文件提出：加大脱贫人口、农村低收入人口等的家政培训力度，按规定对符合条件的给予生活费补贴；支持各类实训基地建设等。

家政服务企业“阿姨来了”相关负责人周袁红告诉记者，家政培训大多因陋就简，这一文件明确提出要加强技能培训、人才培养，给了企业极大信心。“未来我们将加大培训投入，构建母婴、育婴、养老、厨艺等不同服务场景，让家政服务员有更多实操和演练机会。”

此外，文件提出优化从业环境，研究推进家政领域平台灵活就业人员职业伤害权益保障工作；为外出务工人员子女提供情感陪护、人文关怀等服务。文件还提出规范员工制家政企业用工等举措。

一些家政服务员表示，文件中关于子女陪护以及个人权益保障的规定非常“暖心”，政策的出台将让家政服务员群体更安心、更有保障地在城里工作。

上海悦管家相关负责人孙小敏对记者说，家政企业推行员工制得到官方认定，能更好解决家政服务用工问题，让企业发展更有信心、家政服务员更加安心。

补齐标准认证、诚信体系建设等短板

当前，家政服务业仍存在供给不足、质量不高等突出问题。家政服务如何“找得着”又“找得好”？

标准认证、诚信体系建设至关重要。对此，文件提出：强化标准认证，加强家政服务质量监测，开展家政服务质量第三方认证；健全家政服务信用体系，依法依规实施守信激励和失信惩戒等。

俞华说，目前，家政服务质量是行业发展的突出短板，因为家政服务提供者和消费者之间权责界限不够清晰，服务质量难以量化界定，行业未能形成优胜劣汰的良性循环。

他建议，通过规范合同等方式进一步明确双方责任和权利，完善家政信用体系，建立健全服务消费质量标准，形成优质优价的良性循环。“文件提出的举措就很有针对性。”

目前我国在家政服务业标准化和信用体系建设方面取得积极进展。“十三五”时期，各地制定地方性标准规范超过160个。家政服务信用体系初步建立，家政信用信息平台累计归集1.6万家家政企业、1200万条家政服务员信息。

商务部服贸司相关负责人说，接下来，商务部将制定年度工作计划，明确任务分工，确保政策落地见效。同时，将及时总结推广家政兴农的成功经验和典型案例。

(责编：赵竹青、陈键)