人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

“科创中国”科技服务团为地方产业插上“创新翅膀”

2021年10月11日08:25 | 来源：中国网
小字号
原标题：“科创中国”科技服务团为地方产业插上“创新翅膀”

近日，由中国科学技术协会指导、由中华中医药学会联合哈尔滨新区管理委员会、黑龙江省科学技术协会主办的“科创中国”产业服务团哈尔滨新区药企线上问诊会召开，为当地医药企业开出了科技创新的“处方”。

据了解，“科创中国”由中国科协于2020年起推出，百余名院士挂帅，137家全国学会、279家地方科协联动组建105个“科创中国”科技服务团，组织近4000名科技工作者为基层提供科技服务。

中华中医药学会发展研究办公室主任张霄潇介绍，生物医药产业科技服务团经中国科协批准，由中华中医药学会跨学科、跨领域牵头组建，旨在围绕“科创中国”试点城市产业需求，持续开展智力、人才、平台等全方位支撑服务，推动中医药行业平台建设，助力“科创中国”试点哈尔滨新区中医药及相关产业技术攻关、转型升级、成果转化。

会上，针对当地12家企业代表提出企业发展过程中心遇到的核心技术难点及存在的问题，“科创中国”生物医药产业科技服务团的中国药科大学药学院药剂系副主任孙春萌、中国药科大学生命与科技学院教授李菁、中国药科大学副教授秦超、中国药科大学副教授席晓宇、中国药科大学副教授郑珩、中国医学科学院药物研究所副研究员焦晓臻、中国医学科学院医药生物技术研究所副研究员陈明华等专家给予专业解答，各企业拿到了期望的“处方”。

会后，“科创中国”生物医药产业科技服务团专家与哈尔滨新区各企业建立了长效联络机制，服务当地企业创新发展，助力地方经济社会高质量发展，确保每一剂“药方”能够“药到病除”，切实提升哈尔滨新区生物医药产业的竞争力和影响力。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
COP15开幕在即 大会会场准备就绪迎宾客
　　人民网昆明10月10日电 （记者余璐、翁奇羽）“四季看花花不老，一江春月是昆明。”10月11日至15日，联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将在“春城”昆明拉开帷幕。…
央行：国庆假期支付业务稳步增长 有力支撑我国消费扩容提质
　　人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞）人民银行9日发布的2021年国庆假期支付业务数据显示，我国支付业务规模稳步增长，有力支撑我国消费扩容提质和假日经济活力激发，助力老百姓在购物、出行、文娱等方面的消费需求进一步释放。 数据显示，综合主要商业银行、支付机构、清算机构数据测算，10月1日至7日，全国支付系统共处理各类非现金支付业务341.0亿笔、金额19.9万亿元，同比分别增长22.6%和24.1%，两年平均增长32.8%和38.4%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部