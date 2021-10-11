原标题：“科创中国”科技服务团为地方产业插上“创新翅膀”

近日，由中国科学技术协会指导、由中华中医药学会联合哈尔滨新区管理委员会、黑龙江省科学技术协会主办的“科创中国”产业服务团哈尔滨新区药企线上问诊会召开，为当地医药企业开出了科技创新的“处方”。

据了解，“科创中国”由中国科协于2020年起推出，百余名院士挂帅，137家全国学会、279家地方科协联动组建105个“科创中国”科技服务团，组织近4000名科技工作者为基层提供科技服务。

中华中医药学会发展研究办公室主任张霄潇介绍，生物医药产业科技服务团经中国科协批准，由中华中医药学会跨学科、跨领域牵头组建，旨在围绕“科创中国”试点城市产业需求，持续开展智力、人才、平台等全方位支撑服务，推动中医药行业平台建设，助力“科创中国”试点哈尔滨新区中医药及相关产业技术攻关、转型升级、成果转化。

会上，针对当地12家企业代表提出企业发展过程中心遇到的核心技术难点及存在的问题，“科创中国”生物医药产业科技服务团的中国药科大学药学院药剂系副主任孙春萌、中国药科大学生命与科技学院教授李菁、中国药科大学副教授秦超、中国药科大学副教授席晓宇、中国药科大学副教授郑珩、中国医学科学院药物研究所副研究员焦晓臻、中国医学科学院医药生物技术研究所副研究员陈明华等专家给予专业解答，各企业拿到了期望的“处方”。

会后，“科创中国”生物医药产业科技服务团专家与哈尔滨新区各企业建立了长效联络机制，服务当地企业创新发展，助力地方经济社会高质量发展，确保每一剂“药方”能够“药到病除”，切实提升哈尔滨新区生物医药产业的竞争力和影响力。

(责编：赵竹青、陈键)