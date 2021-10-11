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五大举措力促种业振兴！农业农村部：我国农作物良种覆盖率超过96%

2021年10月11日08:25 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：五大举措力促种业振兴！农业农村部：我国农作物良种覆盖率超过96%

作为种业振兴行动的重要举措，10月9日，农业农村部等部门联合湖南省举办种业峰会。农业农村部相关负责人表示，今年以来，国家采取五大举措，力促种业振兴。目前，种业振兴行动进展顺利。

农业农村部相关负责人介绍说，目前，我国农作物良种覆盖率超过96%，自主选育品种占95%，做到了中国粮主要用中国种。畜禽、水产种源自给率分别超过75%和85%。总体农业用种安全有保障，风险可控，但个别品种与国际先进水平还有明显差距。为此，今年7月，中央全面深化改革委员会审议通过《种业振兴行动方案》，国家全面实施种业振兴行动，通过五大举措，提高良种产出率、优质率和多样性，来保证种源安全。

第一大举措是全面加强种质资源保护利用。目前，国家农作物种质资源新库已基本建成，国家畜禽种质资源库建设也已批复立项，农业种质资源普查行动取得初步成效。

农业农村部种业管理司副司长 杨海生：目前在农作物资源普查方面，已经完成了最后一批707个县的资源普查和征集任务，畜禽资源普查方面已经完成了45%的行政村普查任务，在水产资源普查方面，已经完成了2.3万养殖户的普查。目前已经发现了一批新的资源，并完成了初步鉴定工作。

第二大举措是大力推进种业创新攻关。国家将启动种源关键核心技术攻关，实施生物育种重大项目，有序推进产业化应用。

第三大举措是扶持优势种业企业发展。促进种业龙头企业与科研院所、金融机构、种业基地紧密对接。

第四大举措是提升种业基地建设水平。持续推进海南南繁、甘肃玉米、四川水稻等育制种基地建设，启动建设黑龙江大豆种子基地。

第五大举措是严厉打击套牌侵权等违法行为。全面净化种业市场，为种业振兴营造良好环境。

(责编：赵竹青、陈键)

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