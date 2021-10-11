乔继红

原标题：“看空”中国经济者何以频频“落空”

美国媒体日前报道，一些华尔街知名投资机构说，中国的投资前景“比以往任何时候都乐观”。这些华尔街机构认为，中国市场“大到无法忽视”，中国股市“低估到不应错过”。如何读懂中国经济，准确研判中国经济，是全球经济界和政治界十分关注的问题。

回顾中国经济腾飞的进程，不难发现，唱衰中国的杂音从未消停。然而，中国经济持续向好，发展成就举世瞩目，“看空”中国者被中国经济的实际表现一再“打脸”。事实证明，在经济发展方面，中国有自己行之有效的办法和经验。西方经济学界和政界如果不破除陈旧的思维桎梏、不放下傲慢和偏见，很难读懂中国经济。

推动经济发展，中国既有战略定力，又善于应变求变。今年是“十四五”的开局之年，也是第二个百年奋斗目标的开局之年，面对百年变局叠加世纪疫情带来的风险挑战，中国既保持了宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，又准确识变、科学应变、主动求变，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展。中国去年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，今年上半年经济增长12.7%，彰显强大韧性，为全球经济复苏注入动力和信心。柬埔寨参议院主席赛冲认为，中国加快构建新发展格局，将促进中国进一步加快发展步伐，特别是对中国经济实现更可持续、更有韧性的发展具有重要作用。

推动经济发展，中国既有政策工具，又有创新活力。为催生新发展动能，中国持续提升科技创新能力，深化“放管服”推动企业创业创新，继续完成“三去一降一补”优化和稳定产业链供应链，多措并举依靠创新推动实体经济高质量发展。为激发新发展活力，中国深化东西部扶贫协作，全面推进乡村振兴，全面实施市场准入负面清单，国企改革三年行动深入实施，注册制改革稳步推进部署，不断将改革向更深层次推进。为打造国际合作和竞争新优势，中国同步实施《优化营商环境条例》和外商投资法，持续减少市场准入负面清单、外商投资准入负面清单，有序推进金融业对外开放，一系列真招实策彰显决心和定力，赢得国际高度认可。新加坡《联合早报》评价说，中国把主要精力放在苦练内功上。“这既是中国的正确选择，也是中国能持续抗压的力量源泉。”

推动经济发展，中国既有合作之诚，又有共赢之实。中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，推动自身与世界各国共同发展。面对逆全球化思潮，中国坚定不移奉行互利共赢开放战略，推动建设开放型世界经济。广交会、服贸会、进博会、消博会成为与世界共享机遇的新平台，中非合作论坛、中阿合作论坛等合作机制走深走实，“一带一路”更是成为繁荣之路、创新之路、健康之路、绿色之路，串起沿线国家的发展梦想。中国以实际行动和世界共创机遇、共享机遇，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。全球范围内，很多有识之士深刻意识到，中国经济的蓬勃发展对全球经济具有积极意义，渲染“脱钩论”“中国威胁论”之类声音不得人心。

青山遮不住，毕竟东流去。有美国媒体感慨：“中国过去一直无视看跌预测，保持经济强劲增长。”这背后体现出，“看空”中国的论调已越来越没有市场，那些执迷于此的人，其所谓预测注定“落空”。

(责编：赵超、陈键)