朱玥颖

广大未成年人身处数字化、网络化、智能化深入发展的时代，是网络游戏的重要用户群体。然而，未成年人还处在身心发育阶段，自控能力相对较弱，容易过度使用网络游戏甚至产生依赖；一旦沉迷网游，不仅影响学习成绩，而且会在心智、情绪、身体健康等方面受到不良影响。

作为一种技术手段，网络游戏防沉迷系统的推行，针对的正是未成年人的沉迷现象。但在一些网络交易平台上，存在游戏账号租卖业务，用户可通过租号、买号等途径绕过监管，无限制玩网游。这意味着，青少年进入网络游戏的第一道关口仍存在着漏洞，值得引起重视。

如今，网络游戏已发展成一个大产业。据统计，2020年我国游戏市场实际销售收入达2786.87亿元，游戏用户数量达6.65亿人。《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，当前使用互联网的未成年人中有62.5%会经常在网上玩游戏。一段时间内，有些游戏企业一味追求经济效益，对未成年人消费监管不严。对于游戏企业对未成年人身份审核不严格的问题，家长投诉数量较多。近期，针对游戏租号绕开防沉迷系统问题，一些游戏交易平台相继发布声明，称已采取严格措施禁止任何未成年人利用游戏交易平台买卖和租赁游戏账号。应当明确的是，游戏企业是防沉迷工作的主体，必须积极履行社会责任，为下一代的健康成长负责，切实推动行业健康发展。

引导未成年人适度使用网络游戏，是监管部门一项长期而复杂的任务。为了防止未成年人游戏沉迷，相关的实名认证系统在2007年就已投入使用并在全国推行，起到了积极效果。今年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》施行，开启未成年人网络保护的新篇章。前不久，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务。相关政策的落地见效，必将有利于推动防沉迷工作取得更好社会效果，为未成年人健康成长保驾护航。同时，对于租卖游戏账号乱象，也应强化监管、着重治理，及时堵住防沉迷的漏洞。

让未成年人远离网游沉迷，还需家庭、学校等各方面积极行动起来，切实承担好监护守护职责，共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。特别是对家长而言，应当切实承担起保护未成年人的法律责任，严格执行相关要求，引导孩子形成良好用网习惯。生活中，有的未成年人使用家长身份信息注册游戏账号，使得时段时长限制无法发挥作用，显示出加强家庭监护的重要性。此外，改善亲子关系是预防孩子沉迷游戏的有效途径。家长不妨多和孩子一起进行户外活动、体育运动等，引导他们远离网络游戏沉迷的泥淖。

网络游戏沉迷是一个社会问题，防沉迷工作是一项系统工程。社会各有关方面重视起来、行动起来，不断完善制度，及时封堵漏洞，加强有效监管，才能凝聚合力、破解难题，携手共护未成年人健康成长。

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 06 版）

(责编：赵超、陈键)