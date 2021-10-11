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前八个月服务贸易保持良好增势

2021年10月11日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京10月10日电 （记者王俊岭）日前，商务部服贸司负责人就今年1—8月服务贸易发展情况作了介绍。最新数据显示，今年1—8月，我国服务贸易保持良好增长态势。服务进出口总额32716.6亿元（人民币，下同），同比增长9.4%。其中，服务出口15499.9亿元，增长25.3%；进口17216.6亿元，下降1.8%。

　　该负责人表示，当前我国服务贸易主要呈现以下特点：

　　8月当月服务进出口增势良好。8月份，我国服务进出口总额4624.7亿元，同比增长24.8%，环比增长7.1%。服务出口2128.4亿元，同比增长40.2%，环比增长1.9%，其中运输服务出口增幅高达136.8%。服务进口2496.2亿元，同比增长14.1%，环比增长11.9%。

　　知识密集型服务贸易占比提高。1—8月，我国知识密集型服务进出口14754.2亿元，增长12%，占服务进出口总额的比重达到45.1%，提升1个百分点。其中，知识密集型服务出口8038.2亿元，增长16%，占服务出口总额的51.9%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长34.3%、23.8%、20.6%。知识密集型服务进口6716亿元，增长7.5%，占服务进口总额的39%；进口增长较快的领域是知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长14.5%和14.3%。

　　旅行服务进出口继续下降。当前各国继续采取严格措施限制人员跨境流动，疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续。剔除旅行服务，1—8月我国其他服务进出口增长22.1%，其中出口增长30.5%，进口增长13.4%；与2019年同期相比，其他服务进出口增长23.7%，其中出口增长34.8%，进口增长12.7%。

　　中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，今年前8个月，我国服务贸易依然保持良好增长态势，凸显出我国在应对疫情冲击稳外贸方面取得良好成效，表现出较强的适应性和韧性。“目前，各类服务行业加快数字化进程，数字化产业得到空前发展，数字服务正在驱动国际贸易呈现新的发展态势。”刘向东说。

(责编：赵超、陈键)

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