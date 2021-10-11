本报北京10月10日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局近日公布的数据显示，截至2021年9月末，我国外汇储备规模为32006亿美元，较8月末下降315亿美元，降幅为0.97%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍，9月，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。

谈及今后的外汇储备规模趋势，王春英表示，当前新冠肺炎疫情仍在持续演变，全球经济复苏面临挑战，国际金融市场不确定性因素增多。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展韧性持续显现，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

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