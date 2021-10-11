本报北京10月10日电 （记者王俊岭）记者从中国出口信用保险公司获悉，今年前8个月，中国信保累计实现承保金额5295.1亿美元，同比增长19.5%；服务企业14.6万家，同比增长5.1%；支持企业向“一带一路”沿线国家出口和投资1090.9亿美元，同比增长14.1%，充分发挥了政策性出口信用保险的支持保障作用。

近日，中国出口信用保险公司在京发布2021年《国家风险分析报告》，这是中国信保连续第十七年发布该报告。报告认为，中国内外部环境面临新的风险特征，落实新发展理念、构建新发展格局，需要推动实施更大范围、更宽领域、更深层次的高水平对外开放。政府、企业以及相关金融机构应该通力合作，重视风险防控，完善应对机制，强化全面风险管控，完善债务可持续性管理。

中国出口信用保险公司董事长宋曙光表示，中国信保将充分履行政策性职能，以推动高质量发展为主题，以加快数字化转型为主线，以改革创新为动力，加快建设世界一流信用风险管理机构，为服务构建新发展格局作出更大贡献。

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