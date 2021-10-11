本报记者 高 乔

9月27日，在江苏省宿迁市泗洪县天岗湖乡，数台高大的风力发电大风车迎风旋转。

张 笑摄（人民视觉）

9月30日，白鹭在江苏省南京市六合通威“渔光一体”现代渔业产业园光伏板上嬉戏。

杜 懿摄（人民视觉）

近日，中国国家主席习近平出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话指出：“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，这需要付出艰苦努力，但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。”作为世界能源生产第一大国，中国承诺不再新建境外煤电项目，引发国际社会广泛关注和专业人士积极评价。“中国是全球煤电游戏规则改变者”“这将是远离化石能源的历史转折点”“这是伟大的贡献”……在外媒的点赞声中，中国用实际行动推动全球节能减排再进一步。

“伟大的贡献”

中国不再新建境外煤电项目的主张，获得国际社会的广泛认可。多国政要、节能减排领域专业人士和海外媒体纷纷表示，中国的这一决定对全球煤电发展的意义非同小可。

据法新社报道，美国和英国对中国承诺停止资助海外煤炭项目表示欢迎。美国总统气候问题特使克里迅速对中国的减排承诺表示欢迎，称这是“伟大的贡献”，是第26届联合国气候变化大会取得成功所需努力的良好开端。第26届联合国气候变化大会主席、英国高级气候官员夏尔马发文称：“煤电产业的发展前景已经很明朗。我对中方承诺停止新建海外煤电项目表示欢迎，这也是我此前访华期间的一个重要议题。”

联合国秘书长古特雷斯发表声明称，为中美两国领导人在联合国大会一般性辩论上宣布的气候承诺感到“鼓舞”，加速在全球淘汰煤电产业是达成《巴黎协定》目标最重要的一步。联合国高度评价中国宣布不再新建境外煤电项目，这是中国为应对气候变化做出的新贡献。

与此同时，中国的决定获得节能减排领域专业人士的认可。美国自然资源保护委员会主席巴普纳表示：“中国在格拉斯哥气候峰会前宣布这一决定，是向前迈出的重要一步，为中国和其他主要国家在国际、国内实现更宏伟的气候目标打开了大门。”中亚地区最大风电场扎纳塔斯风电项目哈萨克斯坦投资方维索尔投资公司管理合伙人阿尔马斯·丘金说，中国此举彰显积极推动全球环保事业的决心，为全球节能减排事业开辟了一条新道路。

英国《卫报》刊文指出，中国不再新建境外煤电项目，对环境保护是好消息。泰国《经理报》网站刊文称，中国此举彰显积极履行同国际社会共同应对全球气候变化承诺的努力。印度“共和国世界”网站报道说，中国此举将有效减少煤炭使用，从而推动全球减少碳排放的努力向前更进一步。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，从“碳达峰、碳中和”到“不再新建境外煤电项目”，中国用实际行动展现应对气候变化的决心。

“规则改变者”

“中国是全球煤电‘游戏规则改变者’。”半岛电视台报道称。中国“不再新建境外煤电项目”的主张引发国际社会对中国在能源领域长期行动的关注。中国近年来在减少煤电项目方面的实际行动被更多外媒报道，中国为推动全球实现“碳中和”目标切实努力受到更多称赞。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，这是一项重要承诺，再次表明了中国对气候变化问题的高度重视。中国不仅作出承诺，还一直采取切实措施践行承诺。

“统计数据显示，2021年上半年，中国‘一带一路’倡议没有为任何煤炭项目提供资金，是该倡议提出以来首次出现这种情况。”彭博社对中国多年来减少煤电项目的行动进行报道：据国际绿色金融研究所数据，中国是海外最大的燃煤电厂融资方之一，目前全球超过70%的燃煤电厂依赖中国的资金。不过，情况正在发生变化。尽管从2014年到2020年，中国计划在境外建设约1600亿美元的燃煤电厂，但有880亿美元的项目已被搁置或取消。在2014年及之后宣布的52个煤电项目里，目前只有一个投入了运营。

美国《纽约时报》报道称，中国提出“不再新建境外煤电项目”，正值国际社会采取广泛举措，努力减少煤炭使用，防止全球气温以目前的速度上升。作为迄今为止最大的国内煤炭生产国和全球最大的燃煤电厂融资国，中国的这一声明受到了专家的欢迎。波士顿大学全球发展政策教授凯文·P·加拉格尔一直在追踪中国的全球能源融资情况，他表示，现在所有主要的煤炭公共融资方都发出了他们正在远离海外煤炭的信号。中国的声明可能是他们向加速绿色转型迈出的一步。

乌克兰学者阿列克谢·科瓦尔认为，中国积极支持发展中国家发展清洁能源，在改善国内环境的同时和世界分享先进技术、经验和成果。中国此举对降低全球二氧化碳排放具有重要意义，体现了中国完善全球环境治理的担当。

“又一转折点”

沙特阿拉比亚电视台网站发表文章指出，中国不再新建境外煤电项目，对全球减少碳排放是一大利好。美国国家公共电台报道称，中国此举可能会极大遏制全球煤电的发展势头。法国《回声报》网站刊文援引世界资源研究所副主席海伦·芒福德的话说，中国作出应对气候变化的新承诺，这将是“远离化石能源的历史转折点”。海外媒体纷纷解读中国“不再新建境外煤电项目”主张的深远意义。

德国《每日镜报》报道称，如果北京恪守这一承诺，将会有20多个国家中止其煤电项目，总共涉及4000万千瓦的装机容量，相当于德国全部现有煤电厂的装机容量总和。这是中国向全世界释放出的极其重要讯号：既然连煤炭大国中国也能做出这样的让步，那其他国家也可以。

路透社报道认为，中国的这一主张将对孟加拉、印尼、越南和南非等国的煤电扩建计划产生深远影响。

国际组织全球能源监控指出，中国不再新建境外煤电项目，这有可能使未来二氧化碳年排放降低2亿吨。中国宣布的消息是今年气候方面最重要的进展之一，因为这可能标志着全球对煤电厂公开资金支持的结束。“我们会发现许多国家转向替代能源发电，希望他们能得到支持以确保使用的是清洁能源。”

国际组织世界资源研究所发表声明表示，中、日、韩三国曾是全球最大的煤电投资国，目前韩国和日本已承诺停止海外煤电项目投资，孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚、菲律宾和肯尼亚等国家也开始逐步停止新建燃煤电厂。中国“不再新建境外煤电项目”的承诺，紧随韩国和日本之后，是全世界加速告别高污染化石能源的又一历史转折点。不再新建境外煤电项目的承诺将有利于带动全球清洁能源转型、创造更多清洁能源岗位、拓展市场以及提升空气质量。在第26届联合国气候变化大会召开前夕，各成员国都需精诚合作、协调开展全球气候行动之际，中方的承诺释放了至关重要的信号。

(责编：赵超、陈键)