■ 受访专家：中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授 盘和林

10月6日，在河南省郑州市高新区的网络安全科技馆，市民带着孩子参观体验。

新华社记者 张浩然摄

2021年世界互联网大会乌镇峰会近日举办。美国彭博社报道称，本次峰会是2014年标志着中国互联网领域全球化的首届世界互联网大会召开以来，第八次在江南水乡浙江乌镇举办。峰会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，吸引了来自80多个国家和地区的近2000名代表以线下或线上的形式参会。大会共设置20个分论坛，在继续举办传统特色论坛的基础上，今年还聚焦5G、人工智能、数据与算法等网络技术新趋势。

据拉美社报道，技术的现在和未来是本届大会讨论的焦点，位于中国东部的浙江乌镇再次成为互联网行业创新的橱窗。这一活动已成为讨论和发布行业最新进展、趋势以及技术和数字产品的平台。

近日，2021年世界互联网大会在浙江乌镇召开。本届大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，首次举行“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动，出现了一系列让人耳目一新的新内容和案例。包括伏羲智库、中国国家博物馆等机构选送的12个案例最终脱颖而出，入选精品案例库。这些案例将数字、网络和现代服务有机地紧密联系在一起。

在网络空间和数字经济领域，中国一直走在世界前列。世界互联网大会发布的丰硕案例成果，再一次凸显中国在推动数字经济、网络安全等方面取得的成效，诠释中国推动构建网络空间命运共同体的内涵。构建网络空间命运共同体，关键在于开放和共享。首先是资源要素共享。比如，此次发布的全球微生物资源数据共享平台，为打破数据资源要素流通壁垒、疏通数据共享全渠道提供了一个发展方向。其次是服务共享，数据资源的高效流通为扩展服务边界提供可能。比如，在线会议系统支撑了国际范围的互联互通，让多方音视频协同办公成为可能，在海内外间建立了高效协同的桥梁，让传统的沟通交流和会议服务突破客观因素限制，在数字空间得到充分实现。

自中国提出构建网络空间命运共同体理念以来，这一理念在全球范围内已带来重大影响。2015年，在第二届世界互联网大会开幕式上，中国率先提出：网络空间是人类共同的活动空间，网络空间前途命运应由世界各国共同掌握。各国应该加强沟通、扩大共识、深化合作，共同构建网络空间命运共同体。此后，中国在加快全球网络基础设施建设、打造网上文化交流共享平台、推动网络经济创新发展、保障网络安全、构建互联网治理体系等方面不断进行实践探索。近年来，中国推动制定《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》，提出《全球数据安全倡议》，发布《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，积极参与数字领域国际规则和标准制定。中国—东盟信息港建设全面提速，中阿网上丝绸之路经济合作试验区启动建设，中国不断深化在博鳌亚洲论坛、上合组织、金砖国家、中非合作论坛等多框架下的交流合作，拓展网络对话合作平台，将“网络空间命运共同体”从理念落到实地。中国积极推动网络空间互联互通、共享共治，网络空间命运共同体理念日益深入人心，正逐渐成为全球共识。这既体现出中国的国际号召力和影响力，也体现出构建网络空间命运共同体是世界发展大势所趋。

当前，在全球范围内构建网络空间命运共同体，仍面临资源共享壁垒、数据研发优势差异等诸多挑战。网络信息领域的国际化分工合作、共建国际产业链，将有助于资源优化配置，促进全球科技进步。然而，这其中也将涉及各国在制度、发展理念、企业利益方面的分歧，如何更好地求同存异，实现合作将是全球各国共同应对的挑战。本届互联网大会再一次向世界展示了中国推动构建网络空间命运共同体的决心和实力，向世界提供了一系列先进经验，促进了国际合作。为了应对数据共享和技术合作方面的种种挑战，全球应进一步明确开放共享的主题，促进资源流通和科技协同合作，共享数字和网络带来的发展红利。

（本报记者 高 乔采访整理）

(责编：赵超、陈键)