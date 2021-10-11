本报记者 周姝芸

云南昆明医科大学第二附属医院工作人员在教市民操作自助设备。

梁志强摄（新华社发）

疫苗接种轻松预约，在线购药立即配送，随时随地问诊专家……受新冠肺炎疫情影响，人们在医疗健康方面的消费习惯逐渐线上化，多家互联网医疗平台为患者提供种类丰富的服务，互联网医疗普及度大幅提升。中国互联网络信息中心近日发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国在线医疗用户规模达2.39亿。工信部、国家卫健委日前公布“5G+医疗健康应用试点项目名单”，5G赋能下，互联网医疗将会实现更多可能。

手机上可以“见医生”

“我在手机上预约挂号，线上支付后就可以去见医生了。”家住成都的舒女士说，“之前，四川大学华西医院的号经常挂不上，现在他们有公众号服务，挂号、缴费很方便！”随着互联网医疗的发展，使用手机挂号预约越来越普遍。

除了基本的挂号、缴费业务外，许多互联网医疗平台还提供智能导诊、线上诊疗、体检预约、健康科普等服务。以三级甲等医疗机构四川大学华西医院为例，2019年10月该院获批互联网诊疗资质，“华西医院微信公众号”和“华医通APP”作为互联网医院运行的软件载体，目前上线了40多个服务功能项目，注册用户近900万。

“对于部分常见病、慢性病复诊的病人，我们开展线上诊疗服务，患者在家就能和医生沟通。”华西互联网医院管理办公室主任武永康介绍说，“患者在平台上提交申请后，医患双方通过图文、语音及视频的方式交流，这样患者不必长途跋涉，节省时间和精力；同时，引导复诊患者线上诊疗，可以为初诊患者释放更多线下号源。”

患有糖尿病的王阿姨今年69岁，在儿女的帮助下已经学会华医通APP复诊，“这个软件，我们老年人也能学会，手机上可以‘见医生’。”王阿姨说，点进“老年患者就诊入口”，页面字体明显变大，没有花花绿绿的图片和字符，注册简单、操作便捷。武永康说，华西互联网医院设置“老年专区”，解决老年患者建卡、信息读取及支付困难等问题，目前该院还在探索方言语音识别，让不会普通话的老年人看病更加轻松，实现医疗适老化创新。

“全链条”从严监管

“袁医生很耐心地询问各种症状，讲解很清晰。”这是在北京工作的张先生通过阿里健康医疗服务平台“医鹿APP”问诊后写下的评价。张先生感到喉咙不适，但平时工作繁忙，很难抽出时间去医院，便尝试在医鹿APP问诊。输入具体病症后，张先生迅速得到耳鼻咽喉科的专家回应，通过细心问诊，医生给出了专业详细的用药建议。

互联网医疗质量一直是患者关注的重点，如何审核医生的资质让患者放心就医？阿里健康医疗平台总经理王祥志在接受本报采访时说：“我们对入驻医生均有严格的资质审核，同时制定了严密的线上问诊服务规范与评价体系。医生均有执业资格，符合互联网诊疗要求，确保线上医疗咨询服务的专业度和严谨性。”

问诊结束后，患者还可以选择在线购药、快递到家，那么药品怎样实现快速、安全配送？阿里健康医药电商相关负责人介绍说，目前阿里健康大药房实现了全国100座城市药品次日达，对于部分特殊药品实行冷链配送。同时配备专业的药品仓储，实现温度、湿度的严格把控。

武永康说，华西互联网医院的服务项目上线流程很严格，医生每一次问诊、开出的每一张处方和就诊流程中所有诊疗服务活动都全程留痕、有迹可循。医院对接四川省卫健委搭建的互联网医疗服务监管平台，按照要求上传相关资料及原始数据，接受其对诊疗活动的所有质控管理。

5G拓宽就医应用场景

日前，工信部、国家卫健委公布“5G+医疗健康应用试点项目名单”，涉及“5G+急诊救治”“5G+远程诊断”“5G+健康管理”等九大方向，进一步推动中国医疗数字化发展进程。那么，5G技术将会给互联网医疗带来哪些新变化？

通用技术集团借助5G技术打造一款可互动的远程超声机械臂，不仅充分运用5G网络高速率、大容量、低时延等特征来提升远程超声的准确性，还通过健康管理云平台汇集检查数据及诊断报告，由专业团队提供后续医疗服务。专家表示，技术的突破将使互联网医疗的应用场景更广，5G网络低时延、高可靠的特性，结合医疗机器人、传感器等技术，能有效支持医生开展远程手术、无人机救治等诊疗服务，今后将解决更多医疗难题。

除了拓宽互联网医疗的应用场景，5G技术还将推动优质医疗资源下沉到基层，有助于缓解国家医疗资源分布不均造成的问题。浙江省台州市天台县人民医院与熙牛医疗等携手打造的“云上医共体”，入选了此次“5G+医疗健康”应用试点项目名单。熙牛医疗首席执行官墙辉介绍，借助5G应用，天台县的急救体系流程得以改善，患者坐上救护车后生命体征数据实时传送到医院，在医生指导下组织抢救；不仅如此，“移动诊间”也成为天台医生下乡问诊的标配，医生带着一台电脑、一套健康随访包走村入户，现场开检查单、医保缴费、检查、发药，并为有需要的患者连线专家远程会诊，老百姓看病更轻松便捷。

通用技术集团在全国布局“小通诊所”，配置智能检测、健康促进、专家诊疗、治疗、中医理疗、健康宣教、自助服务等7个功能区，覆盖全流程医疗健康服务。据介绍，“小通诊所”将建立动态的健康管理系统，实现线上线下的融合发展，让医疗信息和资源“一键可及”，真正打通看病难的“最后一公里”。业内人士表示，借助技术的力量，未来健康服务还会触达更偏远地区的患者，使他们享受到与大城市居民一样的优质医疗健康服务。

(责编：赵超、陈键)