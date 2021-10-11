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技术创新支撑中国汽车出海（云中漫笔）

王丕屹
2021年10月11日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国庆假期，中国蔚来汽车在挪威首都奥斯陆的蔚来中心开业了，公布蔚来ES8型汽车在挪威的售价并完成首批用户交付。挪威用户认可“电动+智能”的理念，中国汽车依靠自信的智能技术创新，出海欧洲市场收获好评。

　　早些年，中国汽车“出海”靠自主品牌的低端产品以较低价格切入市场，在拉美和非洲获得了较大的市场份额。如何挺进欧洲市场一直是中国汽车企业思考的问题，因为，汽车工业一直是欧洲工业的支柱产业之一，欧洲各国监管部门对汽车的技术和性能要求相对严格。在新一轮科技革命和产业变革引发的“智能化和电动化”研发中，以蔚来为代表的中国汽车企业抓住了机遇，通过全新的换电技术和云端整车升级功能，为海外用户带来全新的智能和数字化体验，开始分享欧美智能汽车市场的大蛋糕。更高的科技含量、更好的产品质量，让越来越多的“中国智造”形象展现并服务于全球用户。

　　目前，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。国际社会迫切需要携起手来，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展的新趋势，抓住机遇，应对挑战。

　　科技无国界，创新无止境。不可否认，5G时代到来，整个汽车产业都面临着一个巨大的升级机会，以“电动化”为基础，“网联化”“智能化”成为行业竞争的关键点，这两者的技术基础是各企业背靠国家的互联网科技水平。中国汽车和互联网企业正顺应这一波大潮，不断进行技术创新，通过“换道先跑”战略，实现了在全球市场尤其是高端市场参与竞争。

　　今天，没有一个国家可以成为独立的创新中心或独享创新成果。科技成果应该造福全人类，不应成为限制、遏制其他国家发展的手段。近年来，在新能源汽车、无人机、智能家电等新兴行业，一些中国品牌发力创新、注重质量，不仅在中国影响力与日俱增，还与国外市场精准对接，给海外消费者带来更多智慧和绿色新体验。随着中国制造业优化升级，“中国制造”正怀揣自信的“技术创新”，向“中国质造”和“中国智造”迈进。

(责编：赵超、陈键)

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