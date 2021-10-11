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券商为合格投资者开通北交所交易权限，正在加速推进中。

近期，《国际金融报》记者通过采访获悉，多家券商新开通北交所权限客户数已过万户。为推进客户北交所交易权限开通，多家券商积极开展动员，相关部门做了诸多推广及内部准备工作，高效推动北交所业务开展。

国庆期间，券商主要精力集中在北交所技术交易改造上，尽早完成北交所从技术到业务的全面支持。

交易权限开通加速推进

伴随北交所多项政策加速落地，券商为合格投资者开通北交所交易权限，正在加速推进中。

《国际金融报》记者通过采访多家券商获悉，中国银河证券新开通北交所权限客户数3万余户；海通证券新开通北交所交易权限客户约2万户；国金证券进入北交所交易权限开通环节的客户超过2万户；平安证券已有超3万名合格投资者预约开通北交所的交易权限；中信建投开通北交所交易权限客户已超1万户；德邦证券预约北交所交易权限的投资者近1500名等。

潜在客户转化率较好。中国银河证券相关负责人表示，截至目前，除存量转换的合格投资者之外，公司已开通北交所交易权限客户数3万余户；公司符合北交所开户条件的客户转化率约10%（不含存量转换的合格投资者），按当前权限开通数量来看，潜在客户转化率较好。公司计划在年内提升达标客户权限开通率至70%。

对于券商来说，北交所的落地速度超预期，筹备工作亦是一场“与时间的赛跑”。同时，推进力度空前的背后，北交所还将为券商多个业务条线带来利好。

国金证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示，北交所的建立，会使大量的创新型中小企业和合格投资者热情高涨，踊跃参与，交易活跃度将大幅提升，会给券商带来更多的业务机会，包括投行业务、一级市场投资业务、经纪业务、两融业务等。预计北交所的建立将显著丰富投行的客户结构，大量专精特新中小企业将直接成为投行服务客户，补上投行传统上不重视中小企业的短板。

多维度开展准备工作

为推进客户北交所交易权限开通，多家券商积极开展动员，相关部门做了诸多推广及内部准备工作，高效推动北交所业务开展。

中国银河证券相关负责人在受访时介绍，为推进客户北交所权限开通，公司制定了北交所合格投资者动员实施方案，并完成了公司全体业务培训及动员。第四季度，公司将以“银河投教基地”、“银河APP”、“银河微信小店”、“银河微信服务号”等互联网平台为核心宣传阵地，全面开展北交所经纪业务宣传工作，包括“投资者知识库”北交所词条的建立和内容扩充、“财富星”投顾产品北交所业务的制作与发布以及北交所模拟交易平台上线等。

国泰君安证券相关负责人介绍，国泰君安君弘APP上线北交所资讯专栏，实时更新热点资讯，普及投资者教育，同时君弘APP中的线上真人服务窗口君弘在线也会实时解答投资者有关于北交所的任何困惑，传递“有温度”的线上投顾服务，倡导理性投资、长期投资。

光大证券相关负责人表示，公司对财富条线各系统进行产品流程设计、系统改造开发，并基于全网及通关安排组织充分测试验证，于9月20日正式上线北交所合格投资者前端受理功能，全面支持投资者北交所权限7*24小时受理，并按要求完成存量股转合格投资者的稽核与迁移上报。公司各系统已提前做好了系统容量评估及应急储备，可确保相关业务的顺利开展。

中泰证券相关负责人表示，公司通过官方网站投资者教育专栏、官方微信公众号、视频直播、齐富通APP等方式，向合格投资者宣传、解读北交所相关业务规则。北交所业务包括行情、交易、业务办理已经准备就绪，可随时配合交易所要求进行正式上线。同时，公司通过组织线上线下全员培训及建立线上课程等方式，组织开展北交所业务知识学习和培训，全面提升员工业务技能。

平安证券相关负责人介绍，围绕北交所交易权限的预约开通，公司配套了多个方面的内容服务，帮助投资者更好地理解市场、理解规则、理解投资价值和策略。其中，在资讯专题层面，精选“北交所”相关热门资讯，并且加入平安证券投研原创内容，为投资者做全方位的机会解读。

德邦证券相关负责人表示，公司科技部门配合线上开通的功能实现产品开发，保证开户功能的正常上线；并会同营业部充分利用营业网点、官方网站、手机APP、微信公众号、投资者教育基地、交易系统客户端及客服中心电话、短信、邮件等线上线下方式，有效开展投资者动员工作，确保实现潜在投资者全覆盖。

国庆期间不间断

国庆长假期间，券商备战北交所计划并未中断，相关投教、技术改造等诸项工作，亦同步进行。

光大证券表示，“公司制定了整体动员推广方案，就北交所开户及投教工作、投行业务协同等进行部署和宣导，并开展内部相关培训。面对投资者，公司推出多期北交所相关投教推文和宣传短视频。国庆期间乃至后续，公司将持续通过线上线下渠道，开展多内容多形式多途径的投教活动，扎实做好北交所投资者培育工作。

国金证券相关负责人在受访时透露，“目前，我司储备项目中符合北交所定位的项目也有很多，得知北交所成立的消息后，公司投行已经开始着手筛选一批专精特新的中小企业，由项目组向企业负责人积极宣讲北交所的定位和对企业的意义。等待北交所相关制度落地后，我们会推荐一些优质的企业去北交所上市。”

上述负责人进一步表示，公司已完成北交所适当性相关制度的制定与实施，内部适当性管理工作有条不紊推进；并积极配合北交所进行技术改造和测试；国庆期间重要精力集中在北交所技术交易改造上，尽早完成北交所从技术到业务的全面支持。

(责编：赵超、陈键)