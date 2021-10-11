见习记者 何艳艳

刚刚出售彩生活核心资产的花样年还是没能阻挡债务爆雷的到来。

国庆假日前，花样年控股携旗下上市物企彩生活发布短暂停牌公告，拟33亿元“甩卖”物管板块核心资产邻里乐100%股权，且已与碧桂园服务就收购一事达成合作意向。在融资收紧及大量债务临期的双重压力下，花样年亟需回笼资金，缓解经营压力。

然而，远水难救近火。

10月4日晚间，花样年依然没能躲避债务“爆雷”。

当晚，花样年披露公告称，公司约2.06亿美元的未偿还票据已到期，且未于当日付款，构成实质性违约。其表示，董事会及管理层将评估该情况对集团财务状况及现金状况的潜在影响，继续密切监察事件发展并刊发最新进展。

刚与碧桂园服务达成收购协议的彩生活，也受到波及或陷入债务违约，协议质押的邻里乐股权目前已被执行。

很快，有消息称，花样年目前正考虑出手位于北京市密云区的国祥府、国祥雲著两个项目。对此，花样年回应《国际金融报》记者，“关于传闻提到的拟出售密云两个项目的事，消息不实，目前没有这个考虑。”

深夜爆雷

花样年本次违约始于五年前的一笔债券。

2016年，花样年发行了一笔本金总额5亿美元的优先票据，为期5年将于2021年到期，利率为7.375%。

花样年曾于今年5月、6月、7月多次提出该笔债券“以现金要约购买尚未偿还的2021年票据本金”。在要约收购完成及注销购回票据后，花样年上述2021年票据剩余未偿还本金总额仍高达2.06亿美元。

如今，这笔债务拖至最终偿还期限，仍未逃过“爆雷”的噩运。

据《国际金融报》记者统计，wind上花样年控股共存续11只美元债，债务余额30.69亿美元，其中，有5只在一年左右到期，共计13.475亿美元，面临较大的短期集中兑付压力。

近期有关花样年困境的传闻已经开始发酵，然而花样年依然自信的在辟谣。9月20日，其发布澄清公告称，截至当日公司发行已到期离岸优先票据概无逾期还款，且“公司经营情况良好，运营资金充裕，不存在任何流动性问题”。

半年报数据来看，截至6月底，花样年有息负债约512.21亿元，较上年同期的411.16亿元增长24.57%。其中，于一年内到期借款约84.78亿元，一年内到期的优先票据及债券约109.86亿元，合计为194.64亿元。同期，除去受限及抵押后的银行结余及现金271.78亿元，能够覆盖短期债务。

值得注意的是，花样年也在半年报中提及，公司截至6月30日绝大部份借款均以集团物业作抵押，优先票据则由集团若干附属公司透过质押其股份共同及个别担保。记者经查询天眼查了解到，花样年旗下物管上市公司彩生活已于今年6月10日被质押给某外国公司，出质原因未披露。

对于债台高筑的花样年，其实市场早有预警。

今年9月以来，国际三大评级机构就曾4次降级花样年，或下调展望至“负面”，其中标普更是一个月内两次下调并将其列入负面信用观察名单。就在10月4日爆雷当天，惠誉再次下调花样年评级，将其长期外币发行人违约评级、高级无抵押评级均由“B”下调至“CCC-”。

30亿何在

母公司债务违约，彩生活同样未能幸免。

花样年披露逾期后，刚刚敲定交易的合作方——碧桂园服务当晚10点半火速发布公告称，彩生活控股股东花样年有较大可能出现对外债务违约，并称彩生活未能偿还碧桂园物业香港于2021年9月30日向其借出本金7亿元人民币的等值港币并于2021年10月4日到期偿还的贷款。

碧桂园服务表示，根据双方于9月28日签订的股权转让协议条款，若彩生活及花样年有较大概率出现债务违约时，碧桂园物业香港有权要求彩生活无条件将根据协议质押予碧桂园物业香港的目标股份转让给碧桂园物业香港(或其指定的代理人)。

在彩生活质押的股权中，包含有万象美物业99%股权，万象美住宅、北京万象美、开际商业、开元国际、邻里乐及其直接全资附属公司邻里乐（香港）6家公司的100%股权。

碧桂园服务在公告中透露，为保障公司贷款及已支付的第一期代价的权益，碧桂园物业香港已于10月4日执行目标股份的质押，并正在办理将目标股份(即邻里乐控股100%股权)转让至碧桂园物业香港及变更目标公司的董事为其指定董事的登记手续。

根据双方协议文件，本次收购邻里乐的第一期代价为23亿元，再加之上述的本金7亿元贷款，这也意味着彩生活已从碧桂园服务方面得到了30亿元资金。

至于具体资金流动情况、以及以何种方式支付，双方均尚未明确披露。

10月5日，《国际金融报》记者就彩生活从碧桂园服务处获得的30亿资金向花样年予以求证，并获得回复，“该笔交易因为交易公告还没挂，不方便回应太多。”

但也有消息人士向《国际金融报》记者透露，“彩生活相关交易所得资金将用于偿还彩生活现有债务、降低负债率，补充运营资金，支持未来业务发展。”具体情况，仍然需要以后续交易公告为准。

在获得资金补给的情况下，花样年还是出现了2.06亿美元债务违约，某种程度上也暗示了其背后资金困境的严重性。

目前，彩生活、花样年仍处于停牌中，也未对此有更进一步的回应与解释。而碧桂园物业香港，已开始着手与彩生活商讨是否将贷款金额视作其支付的第二期代价，前提是彩生活能根据股权转让协议提供令其认可的担保措施。

(责编：赵超、陈键)