原标题：启用无人机 查勘与救灾结合 中国太保积极应对山西持续强降雨灾害

山西连日的暴雨牵动了全国人民的心，在持续几天强降雨的影响下山西许多地区出现了内涝、地质灾害、洪水等灾情，造成当地人民群众生命财产安全损失。

灾害发生后，中国太保高度关注，总分协同、产寿联动，第一时间启动应急响应机制，主动开展多渠道排查客户出险情况，紧急推出开启理赔绿色通道、取消定点医院限制、提供上门服务等八项服务举措，积极推进查勘与救灾相结合，预付施救费用，采用无人机等设施提高查勘效率，同时密切关注当地气象预报及灾害事故进展，全力支持防汛救灾工作。

截至10月9日，中国太保寿险山西分公司已核实到1名出险人员为承保客户。中国太保已启动绿色理赔服务通道，积极联系家属，全力做好善后协助及理赔服务。

暴雨导致山西多地农田被淹，中国太保多措并举提高查勘效率，中国太保产险山西分公司根据承保信息了解承保区域山地、丘陵、盆地等承保地形地势，区划判断查勘重点区域，对于因积水较深无法进入的地区，使用无人机进行查勘。

与此同时，中国太保当地分支机构与省、市、县农业农村部门对接，查勘与救灾相结合，对受灾地区进行农田排水、降渍、抢收等技术指导，并积极联合当地政府，提前预付施救费用，协同抢收，降低损失；对于灾害集中的晋中南和西南地区，中国太保全面统筹资源，抽调晋北农险人员、无人机、车辆，并借助车险、非车险查勘力量全力支持。

针对本次山西多地持续强降雨灾害，中国太保将继续积极配合当地政府部门做好事故处置，全方位提供“责任、智慧、温度”的太保服务，助力人民群众尽快恢复正常的生产生活。

中国太保八项服务举措：

一、启动理赔应急处理机制。第一时间启动突发事件理赔应急预案，成立应急处置工作组，确保为客户提供便捷的理赔服务。

二、7*24小时受理报案咨询。客户可通过全国统一客服热线95500、太平洋保险APP、微信服务号“太平洋产险”、“太平洋寿险”、官网 http://www.cpic.com.cn等多种方式7*24小时全方位进行报案和咨询。

三、主动排查客户信息。多渠道主动获取事故受损人员名单，全方位排查客户出险信息，并主动联系合作单位开展慰问及理赔服务。

四、无保单服务。客户申请理赔无需提供保单，可直接申请理赔处理。

五、简化理赔资料。简化意外事故证明材料，政府正式公布的意外事故名单可证明客户发生保险事故的，可先行申请理赔。

六、取消定点医院限制。因事故出险需紧急治疗的客户，公司在紧急治疗期间取消定点医院就诊限制。

七、简化鉴定手续。客户因事故导致的伤情，经医院明确诊断，已达到合同约定的给付条件的，可不再另行鉴定。

八、提供人文关怀服务。在尊重客户家属意愿的基础上，提供人文关怀服务，以客户接受的时间和方式及时支付赔款，兑现保单承诺。

(责编：曹淼、李源)