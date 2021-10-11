人民网北京10月11日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委通过深入调研，在专家评估的基础上，对部分地区支持民营企业改革发展的典型做法进行梳理总结，并于近日印发，供各地区结合实际学习借鉴。此次推广的典型做法共72条，来自青岛、成都、常州、温州、台州、泉州、佛山、江阴等八个地方。

《支持民营企业改革发展的典型做法》部分截图。

国家发展改革委表示，这些典型做法，都是地方结合自身实际，针对民营企业在改革创新中遇到的突出问题推出的创新性举措，已经在工作实践中取得了显著成效。这72条典型做法基本涵盖了支持民营企业发展的各个重点领域，包括完善对民营企业全生命周期的政策服务、破解民营企业融资难题、优化平等保护民营企业和民营企业家合法权益的法治环境、鼓励引导民营企业改革创新、促进民营企业规范健康发展、促进民营经济人士健康成长、构建亲清政商关系、加强支持民营企业改革发展的组织保障等七个大的方面。

国家发展改革委要求，各省级发展改革委要加强工作统筹，进一步在域内开展推广工作，持续扩大典型做法的覆盖面、知晓度和影响力，确保学习借鉴推广工作取得实效。各地方要结合实际创造性开展工作，力争在此基础上形成更多、更具有普遍性、更有针对性的创新做法。

附件： 支持民营企业改革发展的典型做法

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