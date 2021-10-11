人民网北京10月11日电 （记者赵竹青）据科技部网站消息，首批高校专业化国家技术转移机构建设试点名单近日出炉，清华大学、北京理工大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学等20所高校入选。

记者了解到，近年来，我国科研成果产出显著增加，国家创新能力快速提升，但是由于成果转化效率不尽如人意，许多科研成果未能进行产业化应用，科技与经济“两张皮”现象仍然存在。此次高校专业化国家技术转移机构建设便是突破口之一，由科技部成果转化与区域创新司、教育部科学技术与信息化司牵头组织。

按照要求，各试点高校要进一步改革完善高校科技成果转化体系，强化高校科技成果转化能力建设，促进高校科技成果高水平创造和高效率转化，着力创新科技成果转化机制，加强知识产权保护，提高我国科技成果转化整体效能，切实提升高校服务经济社会发展的能力，显著增强支撑我国经济高质量发展的技术要素供给。

同时，试点高校应在政策、人才、资金等方面为技术转移机构提供支撑保障；建立健全成果转化各环节相关管理办法，制定职务科技成果披露管理制度、专利申请前评估制度、成果转化公示制度，建立成果转化风险管理和监督机制，健全面向转化应用的科技成果评价机制，落实成果转化尽职免责的有关规定；明确科研人员、技术转移机构各自的权利、义务和责任，按照服务质量、转化绩效确定技术转移机构的收益分配方式及比例；鼓励技术转移机构全程介入科研团队研发活动，为科研人员研发方向、知识产权管理、科技成果转化提供专业化服务；支持技术转移机构与天使投资、创业投资基金以及产业基金合作，为成果转化提供多元化科技金融服务。

附：首批高校专业化国家技术转移机构建设试点名单

（排名不分先后）

清华大学

北京理工大学

北京大学

上海交通大学

浙江大学

四川大学

西南交通大学

东南大学

华中科技大学

中山大学

华南理工大学

北京交通大学

同济大学

华东理工大学

苏州大学

复旦大学

江南大学

西安交通大学

南京大学

山东大学

(责编：赵竹青、吕骞)