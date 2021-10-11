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科大讯飞杜兰：讲好科技故事 传递中国温度

2021年10月11日10:57 | 来源：人民网
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10月9日，2021推进全球生态文明建设（洱海）论坛在云南大理举办。科大讯飞高级副总裁、中国公共关系协会常务理事杜兰出席论坛并作《讲好科技故事，传递中国温度》演讲分享。

2021推进全球生态文明建设（洱海）论坛在云南大理举办，来宾共同探讨“共建生态文明 共护美丽星球”。（受访者供图）

杜兰分享了作为科技企业的对外传播转变历程和最新思考。她说：“我们不应该再去强调自己如何‘strong’，而是要去传递温度，和大家一起共建美好世界。‘共情’是中国科技企业向世界讲好自身故事时应有的态度。”在“生态文明建设的国际传播”平行论坛上，杜兰从内容、平台、IP三个关键词出发，探讨中国科技企业应该如何向世界讲好自己的故事。

科大讯飞高级副总裁、中国公共关系协会常务理事杜兰出席论坛并作演讲分享（受访者供图）

第一，讲怎样的故事？“我们希望在内容上，要让人工智能等科技充分参与到对外传播中，展现科技为人类幸福带来的美好结果。”杜兰表示，以人工智能、大数据、物联网等为代表的数字技术，正在中国高速发展。而在对外传播中，AI发挥巨大作用。

在跨越语言鸿沟和帮助残障人士沟通中，科大讯飞作为“北京冬奥会官方自动语音转换与翻译独家供应商”，助力2022年冬奥会和冬残奥会打造沟通无障碍的奥运会。在把握国际传播方向方面，科大讯飞和中国外文局共建国际传播超媒体联合实验室，合作研发智能采编和快速制作技术、多语种智能翻译技术、虚拟主播新型传播形象技术以及人工智能舆情分析技术，帮助人们更高效开展国际传播工作。“温情故事持续传递，会让人们对中国科技企业有着更加深刻的感知。”杜兰说。

第二，在哪里讲故事？“我们希望在平台上，既要用好国际国内各种重要的传播平台，也要用好国际主流的媒体及互联网传播平台。”杜兰表示。

如何在重要的国际传播平台上，让中外嘉宾看到中国的科技力量？杜兰认为，中国的科技企业要敢于和善于在国际主流传播平台上传播自身，通过和国际企业合作形成传播合力、重视地区的差异传播、在海外召开发布会、邀请外媒访问、善用社交媒体讲故事等方式，广讲中国故事。

第三，故事讲成什么样？“我们希望打造出一个IP，既要讲好中国的文化故事，也要讲好中国的科技故事。”杜兰提到讯飞用语言扶贫APP帮助傈僳族妇女学习普通话，以及“怒江州智医助理项目”借助AI技术促进优质医疗资源深入当地基层等案例。她希望通过持之以恒的积淀形成具有影响力的IP来讲好科技故事，向世界传递中国温度。

杜兰表示，在国际传播中，只有基于建设美好世界的愿望来寻找共识，建立共识，达成共识，才能真正讲好中国故事，从而抓住绿色转型带来的巨大发展机遇。“通过产业数字化和数字产业化，经济结构持续优化，高能耗产业被逐步替代，让人们在享受科技带来的好处和便利的同时，用科技的手段来促进人和自然的和谐相处。”她说。

(责编：曹淼、李源)

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