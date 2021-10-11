人民网北京10月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局对7批次食品抽检不合格情况进行了公布。不合格产品涉及食用农产品、炒货食品及坚果制品、方便食品、蔬菜制品和水果制品等5大类食品。

据市场监管总局相关负责任人介绍，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、蛋制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等27大类食品307批次样品。检出其中食用农产品、炒货食品及坚果制品、方便食品、蔬菜制品和水果制品等5大类食品7批次样品不合格。

据了解，此次抽检发现的主要问题为，生物毒素、农兽药残留超标、重金属污染、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标等。

据相关负责人介绍，对抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成北京、上海、江苏、浙江、江西、山东、广东、海南、重庆、陕西等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

市场监管总局发布具体情况通告如下：

一、生物毒素问题

重庆市锦江麦德龙现购自运有限公司重庆南岸商场销售的、标称益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司进口的、家乐氏公司泰国瑞阳工厂生产的家乐氏可可球即食谷物（原产国：泰国），其中黄曲霉毒素B1检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆海关技术中心。上海市浦东新区市场监管局对益海嘉里家乐氏食品（上海）有限公司作出行政处罚，没收违法经营产品27672盒，没收违法所得44.5万元，罚款人民币1837万元。

二、农兽药残留超标问题

（一）北京诚惠凯旺商贸中心销售的、来自山东省聊城市莘县永旺食品有限公司的乌鸡，其中甲氧苄啶残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

（二）海南旺豪阳光实业有限公司销售的、来自海南省海口市琼山区凤翔蔬菜批发市场（供应商：林佳俊）的长豆角（豇豆），其中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、啶虫脒残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江西省食品检验检测研究院。

三、重金属污染问题

淘宝网庄稼人干货铺（经营者为江苏省泰州市兴化市靖宇食品经营部）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省泰州市兴化市绿宝食品有限公司制造的芹菜粉，其中铅（以Pb计）检测值不符合产品执行标准要求。检验机构为合肥海关技术中心。

四、食品添加剂超限量使用问题

（一）天猫春江月食品旗舰店（经营者为浙江省杭州春江月食品有限公司）在天猫商城（网店）销售的、标称浙江省杭州春江月食品有限公司销售的、浙江省杭州果乐缘食品有限公司（分装）的乌梅（李子制品），其中亮蓝、苋菜红、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为成都市食品检验研究院。

（二）天猫向兴旗舰店（经营者为江西省天策教育咨询有限公司）在天猫商城（网店）销售的、标称广东省揭阳市揭西县盛华园食品厂分装的天山乌梅，其中亮蓝、苋菜红检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为成都市食品检验研究院。

五、质量指标不达标问题

淘宝网老孙家炒货食品（经营者为陕西省西安市莲湖区老孙家炒货经销部）在淘宝网（网店）销售的、标称陕西省西安市莲湖区佳万食品有限公司委托陕西老孙家炒货食品有限公司生产的兰花豆，其中酸价（以脂肪计）检测值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河北省食品检验研究院。

(责编：赵竹青、吕骞)